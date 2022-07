Francesca Pascale e Paola Turci, problemi a poche ore dal matrimonio: lo sfogo pesantissimo della Turci

Francesca Pascale e Paola Turci si sposano. Dopo anni in cui circolava il gossip su una loro presunta relazione, oggi arriva una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato. Eppure, la lieta novella è stata rovinata dai soliti utenti dei social che amano insultare con cattiveria gratuiti e odio.

Nelle ultime ore è giunta la notizia ufficiale del matrimonio tra Francesca Pascale a Paola Turci. Francesca è stata diversi anni la compagna di Silvio Berlusconi, ma poi la loro relazione è terminata per ragioni mai specificate in modo ufficiale. Per la cantautrice romana, invece, questo sarebbe già il secondo matrimonio. La donna, infatti, è stata sposata con Andrea Amato dal 2010 al 2012. Le due hanno deciso di sposarsi domani, 2 luglio, nel castello di Velosa in Toscana.

Si tratterà di una cerimonia molto intima, e questo non è una novità. La loro relazione, infatti, è stata vissuta in assoluta segretezza, senza dare modo di essere raggiunte dal gossip. E per questo la notizia del loro matrimonio ha suscitato tanto stupore. Uno stupore che, però, in alcuni casi si trasforma in omofobia e cattiveria gratuita. Paola Turci, infatti, in queste ultime ore ha commentato un messaggio che le è arrivato via social, in cui un utente insultava le due donne per la loro relazione. Si è trattato veramente di un gesto ignobile e vergognoso, ma per fortuna c'è anche chi è felice per Francesca e Paola.

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: dal gossip all'annuncio inaspettato

Correva l'anno 2020, quando Francesca Pascale e Paola Turci erano state avvistate su uno yatch insieme. Da quel momento, spopolò il gossip sul loro conto secondo cui le due donne avevano iniziato una relazione omosessuale. In effetti, nessuna delle due ha poi confermato o smentito la notizia, e le due non hanno più dato modo di far parlare di sé. È passato del tempo da allora, e in questi ultimi due anni le voci sul loro conto erano andate a scemare. E invece, proprio in queste ultime ore, è arrivato l'annuncio che ha spiazzato tutti.

Inutile parlare del boom di auguri scoppiato sui social: tantissimi ammiratori della coppia ha tenuto a fare degli splendidi auguri alle due future spose. Da domani, infatti, Francesca Pascale e Paola Turci si potranno definire una coppia sposata a tutti gli effetti. La loro storia è molto significativa ed emozionante, per cui auguriamo il meglio alle due donne, che domani celebreranno un evento molto importante.

