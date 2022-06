Manila Nazzaro senza filtri: "Matrimonio con Lorenzo Amoruso? Non si fa più, vi spiego perché"

Manila Nazzaro è stata una delle grandi protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Oggi la donna è in vacanza ai Caraibi insieme ai suoi figli e al suo compagno Lorenzo Amoruso, ma è riuscita a concedere un'intervista a Chi Magazine. Manila Nazzaro si è soffermata molto sul suo matrimonio, e la notizia che ha dato ha lasciato molti senza parole. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Manila Nazzaro ha rappresentato uno dei personaggi chiave del Grande Fratello Vip 6. Empatica, proattiva e accomodante, in molti speravano che potesse essere lei la vincitrice di questa edizione, o che arrivasse almeno in finale. Eppure, così non è stato. Ora è tutta acqua passata, e quando è stato chiesto all'ex gieffina cosa farebbe se le chiedessero di fare l'opinionista, ha ammesso candidamente che "per fare l'opinionista servono le pa**e". E lei ne ha da vendere, solo che si considera troppo emotiva ed empatica. La domanda è sorta dopo la notizia che Sonia Bruganelli è stata riconfermata con gran sorpresa, mentre Adriana Volpe è stata "fatta fuori".

Poi le è stato chiesto con quali dei suoi ex coinquilini si sta ancora sentendo. Come molti immagineranno, la conduttrice radiofonica ed ex Miss Italia si tiene ancora in contatto con la sua amica Miriana Trevisan e ha sentito Lulù Selassié per consolarla dopo la rottura con Manuel Bortuzzo. Invece, le persone con cui ha proprio perso i contatti sono Katia Ricciarelli e Giucas Casella. A proposito della cantante lirica, Manila si è addirittura pentita di averle aperto il suo cuore. E invece chi avrebbe dovuto vincere secondo lei? Manila non ha dubbi: Aldo Montano, se solo non si fosse dovuto ritirare.

Manila Nazzaro fa una rivelazione sconcertante sul suo matrimonio, ecco che cosa ha detto

Ma veniamo adesso al nocciolo della questione. Una domanda alla quale proprio non poteva sfuggire la bella Manila Nazzaro, è quella che riguarda il suo matrimonio. La scorsa estate infatti, sembrava ormai deciso che lei e Lorenzo Amoruso sarebbero presto convolati a nozze. Addirittura, sembrava quasi che ci fosse solo da organizzare i preparativi, eppure qualcosa è andato storto. L'avventura nella casa più spiata d'Italia ha stravolto un po' la situazione, per cui adesso è cambiato l'ordine delle priorità.

Manila sostiene che lei e Lorenzo adesso stanno bene così, e che per il momento "non è aria". La sua famiglia adesso è un quadro perfetto, e per questo motivo la coppia non ha nemmeno intenzione di avere altri figli. Eppure, Manila non si preclude niente, ed è convinta che se le cose sono destinate ad arrivare, arriveranno. Sarà una sana filosofia di vita, o forse la bella ex gieffina nasconde qualcosa? Chissà...

