Clamoroso Ida Platano e Gemma Galgani, disavventura in strada: "Devi mettere l'acqua!"

Ida Platano e Gemma Galgani sono due volti storici del famoso dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando, naturalmente, del fortunatissimo e longevo Uomini e Donne, il programma pomeridiano che ci tiene compagnia da tanti anni. E Ida e Gemma hanno saputo esserne le protagoniste assolute negli ultimi tempi.

Come tutti sapranno, Uomini e Donne è andato in pausa estiva e tornerà con la prossima edizione per la nuova stagione televisiva. Non è ancora certo il futuro della dama torinese nel programma, infatti egli ultimi tempi la donna appariva sempre meno spesso e sembrava anche un po' sottotono. Molti si sono addirittura preoccupati per lei e per la sua salute, ma in realtà la dama sta benissimo. E cosa dire, invece, su Ida Platano? Anche lei è in splendida forma, anche se ultimamente è stata molto messa alla prova dai suoi sentimenti nei confronti di Riccardo Guarnieri. Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno avuto una storia d'amore molto importante, ma poi si è conclusa in modo brusco.

Ida ci è rimasta così male che ha trovato conforto soltanto grazie a delle sedute di psicoterapia, ed è riuscita ad andare avanti. Eppure, nonostante sia tornata a Uomini e Donne per trovare di nuovo l'amore, qualcosa non è andato come avrebbe voluto e non è riuscita nel suo intento. Tuttavia, ha avuto di nuovo degli incontri con Riccardo nel programma, e Ida si è trovata addirittura sul punto di riprovare a uscire con lui. Oggi, però, la donna sembra aver ripreso in mano la sua vita, pronta ad andare per la sua strada. Questa volta, però, in compagnia di Gemma Galgani.

Ida Platano e Gemma Galgani, l'incidente con l'auto: "Dovevi mettere l'acqua!"

Le due bellissime dame del Trono Over si sono concesse una reunion estiva dopo le riprese di Uomini e Donne. Le due hanno trascorso le ultime ore insieme in assoluta amicizia e relax, andando in giro e a svagarsi un po'. A un certo punto, però, Ida si è resa conto che alla sua auto mancava l'acqua. "Oltre alla benzina devi anche mettere l'acqua" l'ha rimproverata Gemma mentre le due erano al distributore di benzina.

Tutto questo è ripreso in una storia su Instagram della bella parrucchiera, che si è resa conto che poteva danneggiare il motore della sua auto, e che non poteva neanche più lavare i vetri. "Di solito ci pensa il mio meccanico" ha commentato lei ridendo. Per fortuna, ha provveduto il benzinaio a rimettere le cose a posto.

