Ariadna Romero non si nasconde più: la foto insieme all'ex calciatore fa il giro del web

Ariadna Romero e Nicola Ventola sempre più spesso vengono beccati insieme. Che ci sia del tenero tra di loro? Deianira Marzano ne è sicura. Ecco la foto che li incastra.

Ariadna Romero è una bellissima modella, attrice e showgirl italiana nota soprattutto per essere stata nel cast del film di Leonardo Pieraccioni Finalmente la felicità. Nel 2019 naufraga all'Isola dei Famosi, la donna viene ricordata anche per la sua relazione con Pierpaolo Pretelli, conclusasi ormai da tempo. I due hanno anche un figlio in comune, Leo che ama i genitori ma adora anche la nuova compagna del papà, Giulia Salemi. Cubana di nascita, ormai vive in Italia da tempo ed è sulla cresta dell'onda anche per le sue partecipazioni a diversi programmi televisivi come Ballando con le Stelle e Pechino Express. Al cinema l'abbiamo apprezzata in Ovunque sarai e The broken key.

Nicola Ventola invece lo ricordiamo tutti come ex giocatore, cresciuto nel Bari e maturato nell'Inter, ma anche come passato flirt di Bianca Guaccero. L'uomo, una volta concluso il percorso calcistico nel 2011 ha deciso di dedicarsi ad altro: si è laureato ottenendo una magistrale in Economia e Tecnica della Comunicazione. Inoltre si è scoperto un cantante provetto pubblicando insieme al suo amico Bobo Vieri un singolo, Vita da bomber. Recentemente l'abbiamo visto anche in Back to school, lo show presentato da Nicola Savino, in cui personaggi televisivi provano a tornare tra i banchi di scuola con dei professori d'eccezione. Dal punto di vista sentimentale cosa si sa di Nicola? È stato sposato per anni con la modella Kartika Luyet dalla quale ha avuto anche un figlio, Kelian. Poi è arrivata la liaison con l'ex volto di Detto Fatto e adesso... Sembra sia single... Ma è così?

Nicola Ventola e Ariadna, stanno insieme? La foto non mente

Ieri sera durante il concerto tenuto da Fedez e J-Ax, Nicola Ventola e Ariadna sono stati avvistati insieme. Non ci sono conferme ufficiali in merito a una presunta relazione tra di loro, tuttavia l'esperta di gossip Deianira Marzano avverte che molte sono le segnalazioni che ha ricevuto. Qualche ora fa ha pubblicato infatti una storia che mostra entrambi. Nello specifico, uno degli utenti che seguono e tengono aggiornati la regina dei pettegolezzi sul web ha scritto delle parole molto eloquenti per le quali l'ex calciatore e la modella tenterebbero di nascondere la loro storia ma del tenero tra di loro sarebbe fin troppo evidente. Sarà vero? Non ci resta che attendere.

