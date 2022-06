Anna Falchi dopo la fine del matrimonio con Andrea Ruggieri si consola con un ricco imprenditore: nome e cognome

La bellissima Anna Falchi si è appena lasciata con il suo compagno storico, e a quanto pare ha già ritrovato un nuovo amore. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Per questo, sulle riviste di gossip sta spopolando la nuova relazione che Anna Falchi avrebbe instaurato di recente. Ma cerchiamo di capirne qualcosa di più.

Anna Falchi è una bellissima attrice e conduttrice, che per anni ha rappresentato una vera e propria icona del mondo dello spettacolo. La donna, dopo un breve matrimonio con l'imprenditore Stefano Ricucci, durato dal 2005 al 2007, aveva ritrovato la serenità grazie ad Andrea Ruggieri, che dal 2012 è stato il suo punto di riferimento. Anna e Andrea sono stati legati sentimentalmente tutti questi anni, e sembravano una coppia felice. Eppure, non molto tempo fa, la bionda Anna Falchi ha annunciato che la sua storia con Ruggieri era purtroppo giunta al termine, lasciando tutti a bocca aperta. La loro, infatti, era una di quelle storie che nessuno credeva che potesse finire. E invece, la notizia della rottura è stata inevitabile, e ha spiazzato tutti i fan della showgirl. Ma proprio nelle ultime ore è arrivata la notizia che Anna Falchi avrebbe già trovato un nuovo amore. Ecco di chi si tratta.

Anna falchi, dopo la relazione con Andre Ruggieri, ha già ritrovato l'amore. Ecco di chi si tratta

A lanciare il gossip è stato Alfonso Signorini, attraverso la sua rivista Chi. Su Intagram, infatti, è stato lanciato il comunicato che anticipa quello che verrà pubblicato nella prossima uscita del settimanale. Ma, entrando più nel dettaglio, scopriamo chi è il nuovo fidanzato di Anna Falchi. Per il momento, non si hanno molte informazioni su di lui, ma attraverso il comunicato, qualcosa siamo venuti a sapere. Innanzitutto, l'uomo in questione è un coetaneo della bellissima attrice, quindi dovrebbe avere una cinquantina d'anni. Inoltre, dovrebbe trattarsi di un esperto di comunicazione aziendale. Il suo nome è Walter Rodinò, ma al riguardo la donna non ha voluto ancora commentare nulla.

Infatti, Anna Falchi, dopo che è stata resa pubblica la notizia del suo nuovo amore, non ha ancora affrontato l'argomento in prima persona, né si sa di preciso da quanto tempo lei e Walter stiano insieme. Molti dei suoi fan sono anche curiosi di sapere se Anna abbia deciso di presentare già Walter a sua figlia Alyssa. Se così fosse, sarebbe indice del fatto che la relazione tra loro è davvero seria. Come già anticipato, purtroppo adesso non si hanno ancora molte informazioni in merito, ma sicuramente nei prossimi giorni ne sapremo di più.

