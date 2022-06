"Devi metterti a dieta", Lulù Selassié risponde alla hater e l'asfalta senza pietà

Quando si parla di haters sui social, nessun personaggio famoso è da considerarsi immune da commenti poco carini e spesso del tutto gratuiti. E questo Lulù Selassié lo ha capito bene, che ha trovato un modo molto elegante per mettere a tacere tutti i leoni da tastiera che non hanno niente di meglio da fare che offenderla o insultarla.

Lulù Selassié è diventata famosa grazie ala sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. La principessina di origini etiopi è stata per ben sei mesi nella Casa più spiata d'Italia, insieme con sua sorella maggiore Jessica. Quest'ultima è risultata essere la vincitrice. Una piccola parte del percorso ha visto coinvolte tutte anche la più giovane delle sorelle, Clarissa.

Lulù ha sicuramente attirato una grande attenzione dei giornali per via della sua relazione con l'ex nuotatore Manuel Bortuzzo. Come molti sanno, il giovanissimo atleta nel 2019 è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco (non indirizzato a lui), che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. Nonostante le liti e i dissapori tra Lulù e Manuel, la "fatina" è stata in grado di far aprire il cuore del giovane e hanno iniziato una relazione che ha fatto sognare tutti.

Peccato che appena un mese dopo la dine del reality show, i due si sono detti addio, forse perché vivere la realtà non era così entusiasmante come vivere la relazione all'interno del reality. Lulù ci è rimasta molto male per come siano andate le cose tra lei e Bortuzzo, ma per fortuna oggi ha ripreso in mano la sua vita. Da qualche mese i suoi fan la vedono andare avanti più grintosa che mai.

Lulù Selassiè vittima dell'attacco di una hater: la sua risposta l'asfalta!

Se c'è una cosa che Lulù ha capito durante il suo percorso nella casa più spiata d'Italia, è come difendersi dagli attacchi praticando l'arte della noncuranza. La principessina ha compreso che non è necessario scendere allo stesso livello di chi le muove delle accuse. Appena tornata da una vacanza a Mykonos in compagnia di Jessica e Clarissa, Lulù ha avviato una diretta su Instagram raccontando del suo viaggio. Non solo: ha parlato anche dei gusti di gelato che ha avuto modo di assaggiare.

A quel punto, una hater le ha suggerito di mettersi a dieta, ignorando forse che a Lulù quelle parole sarebbero risultate del tutto indifferenti. E non solo perché Lulù ha un fisico mozzafiato, ma soprattutto perché la principessa ha deciso di dare importanza soltanto alle persone che secondo lei meritano la sua considerazione. Infatti, quando una ragazza ha preso le difese di Lulù, quest'ultima le ha risposto che per lei quel commento inopportuno non conta nulla perché la persona in questione non esiste. "Rispondi al muro, che facciamo prima" ha chiosato l'ex gieffina. Per l'ennesima volta ha mostrato, con elegenza, tutto il suo sprezzo nei confronti di coloro che vanno sui social apposta per insultare.

LEGGI ANCHE>>> Giacomo Urtis mette in imbarazzo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: "Ma come ti viene di fare una cosa del genere?"