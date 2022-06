Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro senza freni: "Come facciamo l'amore ora che abbiamo un figlio piccolo"

Di recente, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori. Sicuramente una gran gioia per due persone innamorate come loro, ma l'arrivo di un figlio è anche fonte di grandi pressioni e sacrifici. Per questo motivo, sembra che la coppia abbia trovato un equilibrio molto personale per far sì che il rapporto non si trasformi. Scopriamo quale.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno da poco dato alla luce il piccolo Gabriele. La donna in realtà era già mamma della piccola Nina, avuta dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina, frontman della band Le Vibrazioni. La bellissima influencer e il figlio di Eleonora Giorgi si sono conosciuti e innamorati nel 2020, mentre partecipavano alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Da quel momento, i due non si sono più separati, e hanno deciso di mettere su una splendida famiglia. La loro storia è esemplare, e per questo la coppia si è presentata al GF Vip 6 per dare dei consigli ai concorrenti di quell'edizione sul non smettere mai di credere che qualcosa di bello possa sempre essere dietro l'angolo. E, naturalmente, i due hanno colto l'occasione per ringraziare Alfonso Signorini, per aver dato loro l'opportunità di incontrarsi nella Casa più spiata d'Italia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro senza freni: dopo l'arrivo del piccolo Gabriele, la passione tra loro è più forte di prima

Come tutti sapranno, con l'arrivo di un figlio non si ha più il tempo e le energie per mantenere ancora vivo e focosa la relazione amorosa. Le esigenze cambiano, ed è una cosa normale, soprattutto nei primi tempi. Secondo Roberto Alessi, invece, nel loro caso sarebbe successo esattamente l'opposto. Roberto Alessi cura la rubrica di gossip della rivista Novella 2000, ed è pronto a giurare che Clizia e Paolo abbiano trovato il modo per far funzionare la passione tra loro, nonostante siano da poco diventati genitori. Infatti, a quanto pare, la coppia cederebbe agli istinti non appena il piccolo Gabriele si addormenta.

Proprio così, e la cosa potrebbe essere addirittura testimoniata dai loro vicini. Pare infatti che Clizia e Paolo siano anche piuttosto rumorosi durante i loro momenti di intimità nel cuore della notte. Insomma, una vita per niente facile per i poveri vicini, ma sicuramente i neo-genitori saranno contenti di aver trovato la chiave per non far crollare la passione e per mantenere sempre viva la fiamma del loro amore e della loro complicità. Eppure, non è da escludere che la copia stia tentando di mettere al mondo un altro bambino. Magari un fratellino o una sorellina per il piccolo Gabriele...

