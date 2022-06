Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis, è già finita: il gesto social che non è sfuggito ai fan

Tra i flirt nati all'Isola dei Famosi c'è anche quello tra Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis. Tuttavia sembra trattarsi di un fuoco di paglia: una mossa sui social da parte del finalista ha 'ucciso' le speranze dei fan della coppia.

Lunedì 27 giugno è ufficialmente giunta al termine l'edizione 2022 de L'Isola dei Famosi. Come ampiamente prevedibile, il vincitore è stato Nicolas Vaporidis. Dopo l'uscita di scena di Edoardo Tavassi, tutti i fan del programma avevano previsto la vittoria in scioltezza dell'attore italo-greco. Non è un caso che Vaporidis in finale abbia vinto con oltre l'80% dei voti. Al secondo posto è finito il modello Luca Daffrè, entrato nel reality in un secondo momento ma bravo a conquistare un posto nella finalissima.

Nel corso delle lunghe settimane in Honduras, sono nati alcuni flirt tra i concorrenti. Il più chiacchierato è senza dubbio quello tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Dopo l'uscita di scena forzata, il fratello di Guendalina ha dichiarato che avrebbe approfondito la conoscenza con la modella italo-ungherese appena lei sarebbe tornata in Italia. Per ora, tuttavia, non ci sono novità: ieri sera Edoardo era con Cristiano Caccamo, Diana Del Bufalo e altri amici per una cena a base di pizza. Mercedesz è tornata dalla sua famiglia. Un altro flirt nato durante l'Isola è quello tra Luca Daffrè e Maria Laura de Vitis.

Luca e Maria Laura, è già finita: la mossa social del modello

Chi ha seguito l'Isola sa bene che l'ex di Paolo Brosio, inizialmente, aveva puntato Alessandro Iannoni. Il figlio di Carmen Di Pietro, tuttavia, a maggio ha scelto di non rinnovare il proprio contratto con l'Isola, preferendo tornare in Italia per dedicarsi agli studi universitari. Tra i due giovani, oltre a qualche carezza e a qualche momento di intimità, non c'era stato nulla; l'uscita di scena anticipata ha spento definitivamente la fiamma. Negli utlimissimi giorni in Honduras, la 24enne aveva puntato un altro naufrago 'belloccio': Luca Daffrè. L'inizio era stato incoraggiante, poi già durante la finalissima si era capito che qualcosa si era rotto.

Il 27enne, infatti, durante l'ultima puntata dell'Isola 2022, aveva attaccato duramente la compagna di avventura, definendola "incoerente" e "strategica". Un'altra mossa di Daffrè ha confermato che probabilmente il fuoco (di paglia) si è spento del tutto ora che il reality è finito. Il modello, appena ha riavuto il proprio cellulare, ha iniziato a seguire su Instagram alcuni naufraghi, come Jeremias Rodriguez o Edoardo Tavassi. Tra questi, però, non compare Maria Laura de Vitis. Il motivo dietro questa scelta lo conosce solo il diretto interessato ma è facilmente ipotizzabile che non abbia più interesse a mantenersi in contatto con la 24enne. Si attendono eventuali novità in merito, anche se dopo quanto successo in finalissima, è probabile che i due non siano più in buoni rapporti.

