Lino Banfi dice addio alla Tv? Finalmente l'attore rompe il silenzio: "Cosa ho intenzione di fare"

Lino Banfi è uno di quei personaggi del mondo dello spettacolo italiano che non hanno di certo bisogno di presentazioni. Pasquale Zagaria - è questo il suo vero nome - è originario di Andria, ma a soli 18 anni decide di trasferirsi a Milano, in cerca di fortuna e di successo nel Nord Italia. Una scelta sicuramente molto fortunata, perché sarà proprio nel capoluogo lombardo che avrà inizio la sua carriera artistica.

Lino Banfi ha esordito nel mondo del teatro, ma da lì a poco è passato poi al piccolo e al grande schermo. La sua fama è cresciuta molto durante gli anni Ottanta, con la commedia sexy italiana che gli ha dato modo di partecipare a diversi film, diventando così uno dei volti più riconoscibili del mondo dello spettacolo italiano. Ma se oggi Lino Banfi è tanto amato dagli adulti quanto dai giovani, è sicuramente grazie al suo iconico Nonno Libero. Questo personaggio è uno dei più importanti della serie televisiva Un medico in Famiglia, andata in onda su Rai 1 dal 1998 al 2016, per ben dieci stagioni. Libero è il simpaticissimo nonno che tutti i nipoti vorrebbero avere, e che si contraddistingue per la sua saggezza mista a dei modi molto divertenti di fare. Al punto che è quasi impossibile immaginarsi come sarebbe stata Un Medico in Famiglia senza la presenza di Lino Banfi. Ma oggi l'attore ha compito 85 anni, e sono in molti a chiedersi se continuerà a lavorare nel mondo dello spettacolo, o se deciderà di mettersi a riposo.

Lino Banfi lascerà il mondo dello spettacolo? Ecco quale sarà la decisione dell'attore

Lino Banfi non è più un giovanotto di primo pelo, e ormai i suoi 85 anni iniziano a farsi sentire. Sua figlia Rosanna, che ha seguito le orme del padre, di recente si è scagliata contro quelle persone che danno praticamente per scontato che Lino Banfi sia troppo anziano per fare certe cose. Per esempio, al Il Cantante Mascherato 3, Rosanna ha voluto sottolineare come suo padre sia riuscito perfettamente a interpretare il personaggio del simpatico Pulcino, in barba a chi lo riteneva impossibile, lasciando tutti senza parole.

Ma nonostante questo, sono ancora in molti a domandarsi se Lino Banfi sia in procinto di dire addio alla sua carriera. Cosa ne pensa il diretto interessato? In effetti, come si legge su Youmovies.it, Lino Banfi non ha affatto intenzione di dire addio al mondo dello spettacolo. L'attore è consapevole della sua età, e proprio per questo ritiene che "queste sono le mie ultime cartucce". Lino Banfi crede che non sia giusto lasciare tutto proprio adesso, che ha imparato a volersi più bene. E noi non potremmo essere più felici per questa sua scelta.

