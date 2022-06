Bianca Guaccero ancora una volta vittima di body-shaming: tutta 'colpa' di questa foto

Bianca Guaccero, l'ex timoniera di Detto Fatto, è finita ancora una volta tra le grinfie dei leoni da tastiera a causa del suo corpo, da molti giudicato "troppo esile". Scopriamo lo scatto che ha scatenato le aspre critiche dei fan.

Bianca Guaccero, malgrado lotti continuamente contro coloro che osano commentare il suo aspetto fisico o la sua professione sui social, si ritrova sempre ad essere vittima di fake news o peggio di pesanti offese. Di recente ha parlato delle critiche gratuite che riceve quotidianamente eppure gli haters non sembrano volersi arrestare. La donna, al momento, si gode il meritato relax dopo aver concluso brillantemente l'ultima stagione di Detto Fatto. Il programma ha chiuso i battenti in seguito a un decennio di grandi successi in termini di share, lasciando i fan molto tristi. Se ne sono dette di tutti i colori in merito: qualcuno ha anche affermato che Bianca sarebbe stata fatta fuori. Alla fine la verità è fuoriuscita. Semplicemente le trasmissioni, ad un certo punto, fanno il loro corso, e come iniziano devono anche trovare una conclusione. C'è costantemente bisogno di novità per il pubblico televisivo.

Bianca Guaccero, di nuovo nel mirino degli haters: "Ma non mangi?"

È da tempo che Bianca Guaccero è dimagrita moltissimo. Insomma, per chi ricorda le prime stagioni di Capri, dove la donna recitava da protagonista, il cambiamento del suo corpo è radicale. Se prima aveva delle forme più abbondanti, adesso il fisico appare più longilineo. Ad ogni modo, ora come all'epoca, è uno spettacolo della natura. Sfortunatamente non tutte le persone la pensano così, soprattutto quelle meno intelligenti che non capiscano cosa ci possa essere dietro una perdita di peso così drastica.

Da anni la donna riceve commenti poco carini che la "accusano" di essere diventata anoressica. Come se, seppure ciò corrispondesse a verità, questa potesse essere una scelta. Insomma, alla fine la conduttrice tutte le volte spiega di aver subito una modifica al suo metabolismo durante e dopo la gravidanza. Non c'è bisogno di giustificarsi, eppure lei, con una pazienza invidiabile, ogni volta replica in maniera più o meno pacata. Chissà cosa risponderà stavolta agli haters. Perché?

Ebbene, qualche ora fa è comparso sui social un post all'interno del quale Bianca Guaccero si mostra in un selfie molto carino. Ha un vestitino verde che lascia scoperte le spalle e le clavicole. Queste ultime, secondo molti, sarebbero troppo in evidenza. E se da un lato non mancano gli ammiratori che osannano la bellezza della conduttrice, dall'altro ci sono i leoni da tastiera che si esprimono così: "Sei tutta ossa! Mangia un po'", oppure "Ma che stai combinando, ti sei sciupata troppo. Una donna senza carne che donna è" o ancora "Io ti adoro ma non dimagrire ancora." Alcuni sembrano consigli ma in realtà sono solo offese mascherate da tali.

LEGGI ANCHE: "Dove le hai lasciate?", Bianca Guaccero vittima di body-shaming risponde così agli hater