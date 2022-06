Alessandra Amoroso, perfino Biagio D'Anelli la attacca: le parole al veleno dell'ex gieffino

Nelle ultime ore, Alessandra Amoroso è stata protagonista di una violenta bufera social. La cantante era alle prese con le prove per il Tim Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma lo scorso venerdì, quando un suo comportamento ha fatto molto discutere alcuni dei suoi fan. Per questo motivo, nelle ultime ore la giovane è stata vittima di aspre critiche nei suoi confronti, e a sostenere la polemica ha pensato anche Biagio D'Anelli.

Non è la prima volta che Alessandra Amoroso fa restare male alcuni dei suoi fan. Purtroppo queste sono cose che capitano, soprattutto se sei un personaggio famoso e hai a che fare con tante persone. È perfettamente comprensibile, ma non tutti sono dello stesso avviso. Alessandra Amoroso, in queste ultime ore, è protagonista di grandi polemiche e aspre critiche da parte di persone comuni e personaggi famosi. Uno tra questi è certamente Biagio D'Anelli, che ha rincarato la dose esortando i fan dell'artista a non supportarla più. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Come già anticipato sopra, l'episodio incriminato risale allo scorso venerdì.

Alessandra Amoroso era alle prese con le prove sul palco, e quando ha terminato, una sua fan è andata da lei per farsi firmare l'autografo su un oggetto. Ovviamente, oltre a lei c'erano altre decine e decine di persone, quindi Alessandra ha rifiutato di firmarle l'autografo, con la motivazione che altrimenti gli altri ci sarebbero rimasti male. "Grazie per la tua comprensione" ha aggiunto poi l'artista, che intanto veniva ripresa dalla sua fan. La ragazza in questione sembrava davvero aver compreso le parole di Alessandra, è ormai sembrava tutto acqua passata. Invece non è stato così: il video del rifiuto di Alessandra Amoroso ha fatto il giro del web, e tantissimi utenti si sono accaniti contro la povera cantante salentina. Ma poi Biagio D'Anelli ha rincarato la dose.

Biagio D'Anelli si scaglia contro Alessandra Amoroso: "Non comprate più i suoi dischi"

Biagio D'Anelli è un personaggio molto famoso nell'ambiente televisivo, e di recente la sua popolarità è aumentata anche grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Sempre sul pezzo per quanto riguarda il gossip e le novità, ha commentato in modo molto critico la reazione di Alessandra Amoroso. E lo ha fatto proprio in una sua recentissima storia su Instagram. "Ma come si fa a rifiutare un autografo a una ragazza che è stata lì ad aspettarti tante ore?" ha commentato Biagio.

Certo, se vogliamo vederla da questo punto di vista, non ha tutti i torti. Ma la cantante era sicuramente stanca e non aveva molto tempo a disposizione, per cui ha fatto ciò che riteneva più giusto in quel momento. Ma Biagio non la pensa affatto così: "Ragazzi, non comprate più gli album di Alessandra Amoroso, altrimenti gli altri ci restano male" ha detto non senza ironia.

