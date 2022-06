Avete mai visto Isabella Pippa, la sorellina di Arisa? Diversissime ma con lo stesso sorriso!

Arisa è una meravigliosa voce del panorama musicale nostrano, ultimamente salita ancora più alla ribalta grazie alle sue partecipazioni televisive a vari show. La cantante ha due sorelle ma una in particolare, Isabella, è diversissima da lei. Volete vederla?

Arisa ogni giorno di più lascia emergere il suo talento. Sono passati tanti anni da quando con il suo look particolare e la sua voce sensazionale ha conquistato tutti con la sua Sincerità. Una canzone all'apparenza "semplice" ma dal testo decisamente profondo, se la si ascolta con una certa attenzione. E questa potrebbe essere una descrizione adatta a lei: una donna genuina che a un secondo sguardo appare bellissima nella sua complessità. Di ciò probabilmente si è accorta Maria De Filippi quando l'ha chiamata nel suo Amici come giudice, o Milly Carlucci che l'ha voluta fortemente nel suo Ballando con le Stelle. A proposito di quest'ultimo show, grazie ad esso Arisa ha conosciuto il sapore della vittoria e l'amore nella persona del ballerino che l'accompagnava, Vito Coppola. Una relazione, quella tra i due, particolarmente burrascosa. Tutt'oggi non si capisce se sia finita o meno.

Rosalba Pippa, questo il suo nome all'anagrafe, pur essendo nata a Genova, può essere considerata a tutti gli effetti un'Eccellenza Meridionale dal momento che ha vissuto quasi tutta la sua vita in Basilicata, precisamente a Pignola. Qui è cresciuta insieme alle sue due sorelle Sabrina e Isabella. Proprio di quest'ultima parleremo oggi. L'avete mai vista? Lei e Arisa sono molto diverse ma hanno lo stesso sorriso. Un tratto distintivo di famiglia, evidentemente.

Isabella Pippa, chi è la sorella di Arisa

Arisa è la sorella maggiore di tre e ha un legame davvero molto bello con le congiunte che non hanno scelto come lei di appartenere al mondo dello spettacolo. Parliamo in quest'occasione soprattutto di Isabella che, come si evince dal suo profilo Instagram, è appassionata di cucina e ne ha fatto la sua professione, infatti è specializzata in nutrizione. Se Rosalba e Sabrina si somigliano maggiormente dal punto di vista estetico, non si può dire lo stesso per quanto riguarda Isabella che appare diversa dalle due, seppur abbia il medesimo sorriso.

Malgrado le tre sorelle non vivano vicine - infatti Sabrina risiede in Germania e Isabella a Cherster in Gran Bretagna - si vogliono davvero tanto bene. In generale Arisa è molto legata alla famiglia: basti pensare che il suo nome d'arte è l'acronimo delle iniziali dei componenti del suo nucleo. Pensateci, A come Assunta, sua madre, R come Rosalba, I come Isabella, S come Sabrina e A come Antonio, suo padre.

