Veronica Maya, avete mai visto i suoi figli? Tre gioielli!

Veronica Maya è una grande presentatrice televisiva. Entrata in punta di piedi nel mondo dello showbiz oggi è uno dei volti più rappresentativi del piccolo schermo ed una madre meravigliosa di tre figli. Li avete mai visti? Sono tutti e tre un vero spettacolo!

Veronica Maya - al secolo Veronica Russo è una conduttrice e showgirl particolarmente apprezzata. Nata in Francia nel 1977, l’arte già scorre nelle sue vene prima ancora che venga al mondo, in quanto sua madre è una nota regista teatrale. Il padre invece è un ristoratore particolarmente apprezzato di Piana di Sorrento, in provincia di Napoli, dove appunto la donna si trasferisce da bambina.

Sin da piccola mostra un certo interesse per la danza che difatti inizia a praticare con impegno e dedizione, al punto che a 20 anni, dopo il diploma nella disciplina in questione, si reca a Roma grazie alla vittoria di una borsa di studio nella scuola di Renato Greco che le consente il debutto da attrice teatrale, oltre che da ballerina. La sua completezza le consente di prendere parte a diversi musical, dimostrando una poliedricità non indifferente.

Al 2004 risale il suo esordio in tv su Rai Sport prima con “Dribbling Europei” e successivamente “Sabato Sprint”. Un’impennata che le consente di arrivare su Rai 1 a condurre “Stella del Sud”, “Italia che Vai” e “Linea Verde”. Arrivano poi le tre edizioni di “Uno Mattina estate”, “Verdetto finale” e le nove stagioni consecutive dello “Zecchino d’oro” che la consacrano regina del piccolo schermo per i bambini.

Veronica Maya, ecco i suoi tre figlio, quanta dolcezza!

Nel 2005 Veronica Maya sposa Aldo Bergamaschi, ex volto di “Uomini e donne“, con il quale non ha figli e con il quale arriva ad annullare il matrimonio alla Sacra Rota cinque anni dopo. Ben presto giunge un nuovo amore per lei, il chirurgo plastico Marco Moraci. I due convolano a nozze per ben tre volte: inizialmente ai Caraibi in spiaggia, poi tramite rito civile e alla fine, tre anni fa, in chiesa. Veronica Maya e Aldo Bergamaschi hanno tre bellissimi bambini: li avete mai visti?

Riccardo Filippo è il loro primogenito, nato il 12 gennaio del 2012, Tancredi Francesco - che ha da poco festeggiato 9 anni - è il loro secondo figlio nato il 20 giugno 2013, mentre l’ultima pargoletta di casa è Katia Eleonora e ha solo 6 anni. Nello scatto che vi mostriamo stanno celebrando tutti allegramente, insieme alla mamma e al papà, il compleanno di Tancredi che ormai, proprio come suo fratello è un vero e proprio ometto!

