Gigi D’Alessio, quanto ha guadagnato in 30 anni di carriera? Meno di quanto pensate!

Gigi D’Alessio lo conoscete tutti: è un artista straordinario, un’autentica Eccellenza Meridionale che nel corso degli anni si è distinta in tutt’Italia. Ma quanti di voi sanno quanto ha accumulato in 30 anni di carriera? Probabilmente nessuno. Andiamo quindi a scoprire qualche dettaglio in più sulle sue finanze.

Gigi D’Alessio non ha certo bisogno di presentazioni: musicista dalle doti eccezionali e cantante dalla potenza vocale indiscussa, inizia il proprio percorso molto giovane sfornando un successo dietro l’altro. Iconiche le sue domeniche d’agosto “innevate” o la sua Annarè che tuttora fa sgolare i suoi fan ad ogni concerto. Recentemente, poi, anche suo figlio, il giovane LDA, ha seguito le sue orme distinguendosi nel talent show Amici di Maria De Filippi ed esibendosi al fianco del padre nel concerto di pochi giorni fa a Napoli. Un evento al quale hanno partecipato molti dei più importanti volti della musica nostrana e non solo. Tutti personaggi dello showbiz che hanno avuto il piacere di collaborare con lui.

Gigi D’Alessio però è finito spesso anche sulle pagine dei giornali di cronaca rosa per via della sua relazione con Anna Tatangelo. I due si mettono insieme - nonostante la bella differenza d’età e il primo matrimonio di lui - non appena lei diviene maggiorenne. Restano uniti per diversi anni collaborando a livello artistico. Sembrano quasi diventare gli eredi di Albano e Romina Power ed infatti come loro, alla fine scoppiano. Nel 2020 arriva la separazione definitiva che porta Gigi a un fidanzamento con Denise Esposito - dalla quale ha avuto anche recentemente il suo quintogenito - e Anna a un impegno amoroso con Livio Cori (anche se si vocifera i due stiano attraversando una profonda crisi). Ebbene, la vita del cantante partenopeo è stata ricca di eventi a livello professionale quanto sentimentale… ma cosa si sa delle sue finanze?

Gigi D’Alessio: la verità sul suo patrimonio

Forse non tutti sanno che Gigi D’Alessio ha accumulato un’enorme cifra di debiti con lo Stato, con alcune banche e pure con degli amici, come Valeria Marini (a lei deve circa 200mila euro che sta scontando in rate da 500 euro mensili). Il suo guadagno attuale è quindi fortemente influenzato da questa macchia nel suo passato. Nel 2019 il valore dei suoi debiti era di circa 25 milioni e D’Alessio ha dichiarato che probabilmente ci vorranno 10 anni e passa per ripagare quest’immensa cifra.

Nonostante gli oltre 20 milioni di dischi venduti, i debiti permangono. Da cosa derivano le ristrettezze economiche del musicista? Sicuramente da un investimento sbagliato sul marchio Lambretta che insieme a Giovanni Cottone aveva provato a riportare in Italia, ma anche da una maxi evasione fiscale corrispondente a una cifra di 1,7 milioni di euro.

Capire quanto guadagni Gigi D’Alessio non è cosa semplice: considerando che per un concerto il minimo è di 80 mila euro (quando si esibì a Pratola Serra in provincia di Avellino fu quello il cachet) per serate più importanti sicuramente intascherà di più. In tv poi per The Voice Senior prenderà una somma oscillante tra i 10 mila e i 15 mila euro a puntata.

LEGGI ANCHE: LDA si è fidanzato? Ecco con chi l'hanno beccato dopo il concerto di Gigi D'Alessio