Ricordate Luca Sardella, lo storico conduttore di "Linea Verde"? Ecco che fine ha fatto oggi

Moltissimi sono i presentatori televisivi che hanno condotto programmi sulla natura ed il verde. Se pensiamo al più emblematico, però, è sicuramente Luca Sardella. È da diverso tempo, però, che non appare più sui nostri teleschermi ed in molti si sono chiesti che fine abbia fatto. Facciamo luce sulla faccenda

Luca Sardella è uno dei volti più noti del piccolo schermo. Pochi conoscono, però, dove muove i primi passi. Luca, dopo essersi laureato in agraria, decide di dedicarsi al mondo della musica. Riesce a raggiungere anche un discreto successo grazie al brano Io, io senza te, lanciato da Fausto Leali. La sua passione per la natura, però, non l’ha mai abbandonato neanche in quella fase. In quegli anni, infatti, comincia a curare giardini per personaggi noti della televisione. Da lì, poi, il suo stile spigliato viene notato e, conseguentemente, gli verrà affidata una rubrica sul verde in Mattina 2.

Molte altre saranno, poi, le trasmissioni alle quali lo vedremo al timone. Per tutti gli anni 90, e fine all’inizio del nuovo millennio, abbiamo infatti potuto apprezzarlo in Verdissimo, Detto tra noi Mattina, Verde mattina e La vecchia fattoria. In quegli anni, poi, si è dedicato per diverso tempo alla musica. Pubblica, infatti, un album in cui interpreta decine e decine di successi italiani, intitolato Emozioni. Va ricordato, poi, che diversi anni più tardi comporrà anche l’inno ufficiale dell’UDC e, nello stesso anno, pubblica Tu sei con al NAR International.

Ecco che fine ha fatto oggi Luca Sardella

Nel 2016 passa a Mediaset con Parola di Pollice Verde e, dopo l’ultima edizione del programma, pare sia scomparso dalla TV. Dando un’occhiata alla sua storia personale, allora, è probabile che stia lavorando a qualche altro brano musicale. In casa Sardella, infatti, si è sempre respirata l'aria dell'arte e Luca non è l’unico ad avere una passione per la musica. Sua figlia Daniela Sardella, infatti, è una apprezzata cantante ma, proprio come suo padre, ha alternato il suo amore per la musica con quello per gli show televisivi.

A quanto pare, allora, Luca è solo temporaneamente lontano dai teleschermi e, da quello che è possibile reperire in rete, pare che passi molto tempo con sua figlia. Considerando, allora, le doti di entrambi, abbiamo motivo di credere, o di sperare, che a breve possa arrivare un album composto ed interpretato da padre e figlia.

