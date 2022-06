Giuliana De Sio e il suo grande dolore: ha perso tre figli

Una delle più grandi artiste teatrali e cinematografiche del panorama italiano è, senza timore di smentita, la splendida giuliana De Sio. La sua grande carriera, infatti, fa il paio con la sua immensa bellezza e cogliamo l’occasione per rinnovarle i nostri più sinceri complimenti. In pochi sanno, però, che Giuliana custodisce un grande dolore.

Giuliana è un’ attrice tra le più popolari e apprezzate. I suoi esordi poi, nonostante sia ancora giovane e dimostri metà della sua età, risalgono a molto tempo fa. La De Sio, infatti, dopo essersi diplomata a Cava de’ Tirreni compie un viaggio per Roma e lì conosce un uomo di cui si innamora e si trasferisce nella capitale. Qui entra in contatto con il grande Alessandro Haber, che insiste per farle imboccare la strada della recitazione. Dopo diversi provini allora, nei quali viene scelta per tutti, opta per interpretare una parte in Una Donna, nel 1977. L’anno dopo, poi, riuscirà a recitare accanto a Marcello Mastroianni in Le mani sporche. A quanto pare, infatti, la carriera della De Sio è sempre stata folgorante già dai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

Riguardo al grande schermo, poi, le cose non si faranno attendere a lungo. Nel 1983, infatti, compare in ben tre film e si consacra definitivamente tra le più grandi attrici italiane. Grazie a Sciopèn di Luciano Odorisio, Scusate il ritardo di e con Massimo Troisi e Io, Chiara e lo Scuro diretto da Maurizio Ponzi, dunque, giunge alla grande popolarità e da quel momento in poi non ci sarà più neanche un italiano che non la conosca e la ami. Dopo aver passato in rassegna davvero una piccolissima parte della carriera di Giuliana, dunque, non possiamo esimerci dal citare alcuni suoi lavori per il teatro. Un sorso di terra, di Heinrich Böll, Crimini del cuore, per la regia di Nanny Loy e Notturno di donna con ospiti, di Enrico Maria Lamanna, sono infatti solo tre delle grandi interpretazioni teatrali della magnifica de Sio.

Ecco il grande dolore che custodisce la bella Giuliana De Sio

Molto si sa riguardo la sua grande carriera, dunque. Cosa, invece, della sua vita privata. Girando in rete veniamo a conoscenza di alcune drammatiche vicende cui è andata incontro la povera Giuliana. Sembra infatti che abbia tentato a lungo di avere bambini, ma che non ci sia mai riuscita. Ne ha persi, purtroppo, ben 3 e noi tutti le siamo molto vicini. A 18 anni, infatti, abortì perché non si riteneva ancora pronta. Riguardo agli altri due, invece, giunti al quarto mese non c’è stato per loro più nulla da fare. Rinnoviamo, allora, i nostri complimenti a Giuliana per la sua grande carriera, unitamente alla nostra vicinanza per i drammatici momenti che ha dovuto affrontare.

