Selvaggia Lucarelli, frasi shock contro Karina Cascella: "Spero tu sparisca dalla Terra"

Chiunque sia discretamente famoso e abbia anche il minimo dubbio sui vaccini finisce sotto attacco da Selvaggia Lucarelli. La giornalista e giudice di "Ballando con le Stelle" da qualche settimana sta conducendo una battaglia sfrenata contro personaggi seguiti sui social che dicono anche mezza parola contro il sacro siero. Tra le altre, ha litigato con Chiara Nasti, Roberta Mercurio e Diana Del Bufalo. Oggi è il turno di un altro personaggio famoso, molto celebre soprattutto nei primi anni 2000: Karina Cascella.

Diventata famosa per essere una delle troniste più esuberanti di "Uomini e Donne", la napoletana oggi ha 40 anni e le sue apparizioni televisive sono molto rare. Sui social, invece, continua ad essere molto attiva. Poche ore fa la Cascella ha scelto di esprimere pubblicamente i suoi dubbi sul vaccino ai minori. Poco dopo la fine dell'esperinza a Uomini e Donne, Karina ha avuto una figlia; oggi Ginevra ha 11 anni e non farà parte degli Under 12 che riceveranno il vaccino nei prossimi giorni. Lo assicura sua madre.

In una serie di Storie Instagram, Karina spiega di essere favorevole alle vaccinazioni e che sua figlia ha fatto tutte quelle obbligatorie. Poi però usa un termine che non piace agli amanti della scienza: "I miei figli non sono cavie! Mia figlia ha fatto tutti i vaccini ma niente esperimenti!". Nelle righe successive spiega come, a suo avviso, il Governo abbia costretto i genitori a vaccinare i figli con un siero la cui sperimentazione finirà nel 2024. "Questa non è più democrazia", afferma.

Sono affermazioni obiettivamente forti, a cui presumibilmente molti hanno risposto in privato. Chi invece ha screenshottato tutto e ha pubblicato nelle proprie Storie attaccando la Cascella è Selvaggia Lucarelli. La prima replica è tutto sommato condivisibile: “Lasciamo a chi ha studiato di parlare dei bambini e degli effetti del Covid. Gli altri stiano muti".

Nelle storie successive, la giornalista ha riportato spiegazioni dirette e testimonianze di pediatri i quali affermavano che il danno che il Covid può fare ai bambini non è da sottovalutare. "Per me questa gente, finita la pandemia, va consegnata all'oblio. Non va né assolta né riabilitata. Che sparisca dalla faccia della Terra assieme al virus. Spero prestissimo".

Karina Cascella ha risposto a tono alla Lucarelli, scrivendo che le pare assurdo che una madre non possa esprimere i dubbi. Ha anche criticato Lucarelli per aver fomentato "l'odio sull'odio solo per far parlare di sé". Nelle storie successive Cascella si è avvicinata direttamente a Selvaggia, accusandola di non essere empatica e di essere "senza scrupoli", cercando ogni giorno qualcuno da "insultare". Inoltre, a Karina non piaceva il fatto che Lucarelli avesse messo tutto in piazza, mettendo la sua "gogna" senza nemmeno provare a parlarle in privato, come aveva fatto lei.

Insomma, per chi ha un discreto seguito social appare sconsigliabile esprimere dubbi sul vaccino. A meno che non voglia scontrarsi con Selvaggia Lucarelli, che non ha paura di criticare aspramente chiunque esprima perplessità sui vaccini. Nel caso di Chiara Nasti, ricordò a tutti che la influencer si era sottoposta a due interventi di chirurgia plastica anche quando si parlava di vaccini.

