The Voice Senior, perché Albano è fuori: Antonella Clerici rompe il silenzio

La conduttrice di Legnano rompe il silenzio e svela perché Carrisi è stato sostituito dalla collega Orietta Berti nella nuova edizione di "The Voice Senior", che prenderà il via su Rai Uno venerdì 26 novembre 2021. Dopo la stagione di successo dello scorso anno, al timone della trasmissione è stata confermata Antonella Clerici, che è stata intervistata dal magazine "Tv Sorrisi e Canzoni", dove ha spiegato perché tra i giurati è stato deciso di fare fuori Albano. Il cantante di Cellino San Marco ha svolto il ruolo di giurato con la figlia Jasmine nell'edizione dello scorso anno.

A quanto pare, la formula "una poltrona per due" è stata cancellata per fare spazio alla più classica "poltrona per uno". Il posto occupato da Albano e Jasmine, come tutti sanno, quest'anno passa a Orietta Berti. "Si voleva eliminare la doppia poltrona: è una dinamica che non si puoi ripetere all'infinito e avere solo Albano senza Jasmine non era carino", ha chiarito Antonella Clerici al settimanale. La conduttrice ha poi aggiunto che la decisione è stata quella di puntare su Orietta Berti e sulla sua innegabile competenza e simpatia, ma soprattutto perché "questo è il suo anno". I restanti membri della giuria sono stati confermati: Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Bertè.

Sempre in tema di novità, sono previsti più episodi per la seconda stagione rispetto alla prima. Rai Uno ha ampliato il programma in vista degli ottimi ascolti raggiunti dal talent show nel 2020. Antonella ha fornito informazioni dettagliate e ha spiegato che ci saranno tre appuntamenti in più delle "blind audition", che aiuteranno a conoscere meglio i concorrenti gara.

Dopo lo stop delle vacanze natalizie di "The Voice Senior", ci sarà il gran finale di stagione. Tre le puntate in programma per gennaio: 7, 14 e 21, serata conclusiva in cui si proclamerà il vincitore, la cui fascia d'età è compresa tra i 60 e gli 88 anni. Un'altra curiosità di questa edizione riguarda il fatto che i concorrenti in gara potranno scegliersi da soli le canzoni, un compito da sempre affidato agli autori del programma. Antonella Clerici ha sottolineato che non c'è alcuna necessità di sradicare gli artisti dal loro mondo dell'arte. Così ha deciso di lasciargli eseguire liberamente le note che più preferiscono.