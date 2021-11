Lotto e 10eLotto premiano la Campania con 370 mila euro: ecco dove

La Campania festeggia grazie a Lotto e 10eLotto: tante, infatti, le vincite.

Nel corso del 9 Novembre 2021, per quanto riguarda il Lotto, un giocatore di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, con una sola puntata da 1,50€ ha preso ben 5 quaterne e 1 cinquina. I numeri scelti dal fortunato vincitore sono stati il 9, il 20, il 28, il 62 e l'86, puntati su tutte le ruote, con una vincita totale di 312 mila euro.

Un altro premio è arrivato a Montella, in provincia di Avellino, dove un giocatore ha portato a casa oltre 18.000 euro. Combinazioni vincenti anche a San Cipriano Picentino, Frattamaggiore, Torre del Greco e Napoli, per un totale di vincite che in Campania ha sfiorato i 370mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 4,1 milioni di euro, per un totale di circa 970 milioni da inizio anno.

Leggi anche: Dal Sud all'America, Donatella Versace disegna l'abito da Sposa di Britney Spears: la foto

La fortuna sorride alla Campania anche con il 10elotto

150mila euro vinti tra Napoli e Ischia L'ultima gara del 10eLotto ha distribuito 26,7 milioni di euro, per un totale di oltre 3,6 miliardi da inizio anno.

Rispetto al 10 e al Lotto, sempre nella competizione del 9 novembre, un giocatore del Napoli è riuscito a centrare un 9 da 50mila euro. L'ultima gara del 10eLotto ha distribuito 26,7 milioni di euro, per un totale di oltre 3,6 miliardi da inizio anno.