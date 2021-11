Fabrizio Corona e la folle corsa per la libertà al Sud: un bagno fuori stagione

Ha scelto di festeggiare al Sud il ponte di Ognissanti Fabrizio Corona in compagnia della sua nuova compagna: i due hanno fatto una toccata e fuga in Puglia, a Porto Cesareo, per concedersi un bagno fuori stagione in uno dei più bei scorci costieri del meridione. Il Tribunale di Milano gli ha concesso un permesso speciale per allontanarsi dalla propria abitazione e godere, dopo molti anni, della vista del mare.

Ospiti dell'Isola Beach di Porto Cesareo, un notissimo locale della movida pugliese ubicato proprio nel cuore della marina ionica, Fabrizio ha potuto godere di una libertà che per anni gli è stata negata: nel video pubblicato sul suo profilo social ufficiale, Fabrizio viene immortalato nella splendida cornica pugliese, al largo della costa. Non accontentandosi solo della splendida vista, l'ex re dei paparazzi ha deciso di tuffarsi nelle acque fredde e cristalline.

Il video, girato dalla sua nuova compagna ha come titolo 'Viva la libertà', un chiaro messaggio di come Fabrizio Corona si senta dopo aver di nuovo acquisito i benefici di essere un uomo libero, come riportato in un' intervista dall'avvocato Chiesa parlando della decisione della Cassazione: ""La Cassazione ha annullato, in parte con rinvio (per un aspetto relativo ad una sola causa) e in parte senza, il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano, lo scorso Marzo, aveva revocato per Fabrizio Corona, causa di una serie di violazioni delle prescrizioni, il differimento pena a lui concesso nel Dicembre 2019 per una patologia psichiatrica, facendolo tornare in carcere."

Da sempre Fabrizio Corona riempie le pagine di gossip, la sua ultima uscita ha generato moltissimi commenti: il re del gossip, alla sua prima uscita milanese è rimasto coinvolto in un incidente con l'auto. Non è stato lui a provocare il danno (infatti occupava il posto passeggero), ma la donna al suo fianco, il commento all'accaduto poi pubblicato sul profilo social è stato: ""Donna al volante, pericolo costante."