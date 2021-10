Lino Banfi ha una gemella: il suo nome è Virginia

Il legame di Lino Banfi con la sua famiglia è sempre stato evidente, l'attore pugliese ha sempre dichiarato di amare molto lo stare in famiglia e di quanto sia importante per lui che questa ci sia unione e amore. C'è però, un componente della sua famiglia che gli somiglia molto, una nipote.

Virginia, la figlia di Rossana Banfi ha un'incredibile somiglianza con il nonna, il noto comico pugliese. Questa somiglianza è stata evidente durante una delle poche occasioni in cui Lino e Virginia sono stati fotografati insieme a tutta la famiglia durante il matrimonio proprio di Virginia.

In molte interviste, come abbiamo già accennato, Lino Banfi ha sempre dichiarato di essere un uomo semplice il cui primo valore è proprio la famiglia. Oltre a questo, il comico pugliese ha rivelato di essere legato, da un amore molto profondo a Virginia. Proprio questo sentimento così forte è sentito anche dalla stessa nipote che ha voluto suo nonno Lino come officiante per il proprio matrimonio. In vista dell'occasione dichiarò: "Adesso si sposa mia nipote, il 3 Luglio. Quindi potrei diventare anche bisnonno. E addirittura il matrimonio, in forma civile, lo celebrerò io."

Quando l'attore, in vista della cerimonia, doveva scegliere l'abito adatto all'occasione si è recato in un noto atelier di Benevento in Campania, quello dello stilista Franco Francesca. La sua visita avvenne nel riserbo più totale, ma quando venne avvistato, fu molto disponibile a fare una dichiarazione per l'emittente NTR24 in cui racconta dell'incontro con lo stilista.

Queste le sue parole" Io ho conosciuto lui (Franco Francesca) a Roma, parlava di belle giacche e bei vestiti, mi fece vedere un tessuto e io mi innamorai del tessuto. Bè perché non mi fai una giacca così? Dice, io sono di Benevento, però devi venire a Benevento a prendertela e io ho detto vabbè andiamo a Benevento."