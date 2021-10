Lascia tutto e torna al Sud: "E' stata la mia terra a chiamarmi"

Dopo essersi laureata all' Università Bocconi di Milano ed aver ottenuto un Master a Il Sole 24 ore, Valentina Stinga di 32 anni è tornata nella sua terra natale, Sorrento in Campania, per avviare un azienda agricola, la 'Rareche', che le ha portato alla nomina di Responsabile di Donne Impresa Coldiretti della Campania. La sua decisione di tornare al Sud è stata una decisione istintiva, dettata da una mancanza a cui doveva porre rimedio.

A 18 anni Valentina si trasferisce a Milano per laurearsi in Economia e specializzarsi in marketing, ma dopo le molte esperienze lavorative al nord, la mancanza della sua terra natia si fa sempre più forte. Così con l'aiuto della propria famiglia decide di abbandonare tutto e avviare l'azienda agricola con un nome in dialetto che indica perfettamente il motivo per cui è tornata, la "Rareche" cioè radici.

Dopo un primo momento di fatica i clienti dell'azienda sono aumentati, permettendo a questa di poter restare sul mercato e trasformare una mancanza in un amore incondizionato per i frutti della terra che coltiva con tanta passione e sacrifici. In un'intervista al 'Quotidiano di Puglia', Valentina parla della sua scelta e del legame forte che sente con il suo paese.

Alla domanda perché hai deciso di tornare al Sud, Valentina risponde così: "All'inizio non mi vedevo trascorrere una vita intera a Milano. Era più una scelta di cuore che ragionata, in quel momento mi sembrava la cosa migliore da fare. Quando sono tornata mi sono resa conto che era più difficile di quanto pensassi, ma non mi pento, ho fatto la scelta giusta."

E parlando del legame con la propria terra si sente l'orgoglio e la voglia di tornare: "E' stata proprio lei a richiamarmi a casa. Sono cresciuta qui e il mio trasferimento a Milano, nonostante mi abbia aperto la mente, mi ha fatto apprezzare ancora di più la bellezza e le opportunità che c'erano a Sorrento. Molti giovani vanno via perché hanno poche opportunità nella loro terra, ma sapersele creare con quello che c'è è ancora più difficile e se ci si riesce è una grande soddisfazione."