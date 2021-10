Alessia Marcuzzi esce allo scoperto: "Con Stefano non c'è stato nulla, ma ero in crisi"

Questa estate è scoppiato il gossip che vedeva la nascita di una nuova coppia, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, dopo due mesi di silenzio, la showgirl fa una dichiarazione che va a chiarire la notizia trapelata sul presunto flirt e aggiunge nuove informazioni sulla propria vita privata andata incontro, durante il lockdown, ad un momento di profonda crisi coniugale.

In una delle molte interviste della conduttrice ha smentito completamente la notizia della relazione con l'ex ballerino, ora conduttore televisivo, Stefano De Martino ed ha anche sottolineato di essere stata molto sorpresa da una tale falsità di notizie: "Sono molto riservata nella vita privata, pur essendo molto attiva sui social. Le notizie circolare quell'estate erano completamente false. A volte è più stuzzicante credere a una cosa inventata, ma non è stato piacevolissimo."

Ma la bellissima Alessia Marcuzzi confessa anche un altro aspetto della propria vita che ha lasciato tutti un po' scossi, la crisi con suo marito (dal 2014) Paolo Calabresi Marconi, descrivendola però come una crisi passeggera e già risolta: "Durante il lockdown c'è stato un momento di difficoltà con Paolo, ma nulla di eclatante, lui è andato a dormire da sua nonna, ma niente di che."

La showgirl quest'estate ha passato le vacanze con la propria famiglia, molti sono i post pubblicati sul suo account social in cui è raggiante in compagnia di suo marito e i suoi figli. Il tour di Alessia è stato completamente dedicato al sud Italia: la prima tappa è stata a Positano dove si è concessa un selfie dalla terrazza che abbracciava le splendide acque campane. Dopo la Campania è stata in Puglia, a Roseto Valforte nella provincia di Foggia, il piccolo borgo in cui è nata sua madre e dove ancora risiede una buona parte della sua famiglia, per poi passare alcuni giorni in Sicilia (nella provincia di Siracusa) e in Basilicata nello splendido borgo dei Sassi di Matera.