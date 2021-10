Vincenzo De Luca chiama 'Striscia la Notizia': la sorpresa a Alessandro Siani

Fin dalla prima puntata la nuova conduzione del Tfg Satirico 'Striscia la Notizia' si è fatta notare, la nuova coppia Vanessa Incontrada e Alessandro Siani ha subito conquistato il pubblico attraverso ironia e eleganza, ma con stoccate al vetriolo tipiche del programma Mediaset. Questa volta, il siparietto del comico napoletano era incentrato su uno dei volti istituzionali più noti della Campania, Vincenzo De Luca.

Nel corso della puntata Alessandro Siani ha ricevuto in diretta una 'telefonata' molto particolare dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, questo è ciò che Siani ha detto: "Salve governatore, mi dica? - e poi la classica attesa di chi ascolta con estremo interesse per poi aggiungere - Non vi preoccupate, De Magistris ha perso. Presidente ora la devo salutare, perché sto lavorando, tante cose buone a lei e famiglia."

L'ironica telefonata raffigura in pieno la rivalità che c'era tra i due politici, l'uno Sindaco di Napoli (Luigi De Magistris) e l'altro Governatore (Vincenzo De Luca). In questi anni i due si sono apertamente schierati l'uno contro l'altro, anche durante la pandemia da Covid -19, poiché sempre in disaccordo sulle decisioni e sulle necessità di cui la Regione (e ovviamente Napoli) avesse bisogno.

L'intervento scherzoso di Siani, sintetizza anni di polemiche ma anche la sconfitta dell'ex sindaco di Napoli, che vedono la vittoria di Gaetano Manfredi (rettore dell'Università degli Studi Federico II e Ministro dell'Università), il candidato di centro sinistra appoggiato dal Movimento 5 Stelle (M5S), Partito Democratico (PD) e Libero e Uguali (LeU).

Il nuovo Sindaco, durante i festeggiamenti che si sono tenuti a Piazza Municipio a cui hanno partecipato i vertici del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Roberto Fico, non ha perso tempo ed ha dichiarato i cambiamenti che attuerà al cambio mandato: "Una Giunta di alto profilo, spazio alla presenza delle donne."