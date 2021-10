Can Yaman arriva al Sud: "Già amo questa città! Iniziamo bene"

Oggi cominciano le riprese della nuova fiction Mediaset prodotta da Lux Vide, 'Viola come il mare', che avrà come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Appena giunto in Sicilia, il modello turco di origini albanesi ha postato sul suo profilo social un video che dimostra quanto il pubblico apprezzi il suo arrivo sull'isola, ma anche alcuni giochetti con la sua nuova collega.

Partiranno da Mondello, in cui verranno girate alcune scene della serie ispirata al romanzo di Simona Tanzini 'Conosci l'estate', e sembra che Can Yaman si trovi perfettamente a suo agio in Sicilia, infatti nel video che immortala il suo arrivo in aeroporto in un bagno di folla, il commento non può essere confuso: "Già amo Palermo, abbiamo cominciato bene!"

In un altro post pubblicato sul suo profilo social, Yaman aveva già manifestato l'emozione e l'interesse per l'imminente partenza per la Sicilia e per Palermo: "Non vedo l'ora di scoprire le bellezze di Palermo e assaggiare le peculiarità della cucina siciliana. Sono emozionato per il tempo che passerò là e per la gente che potrò conoscere."

Sembra che la nuova coppia della serie televisiva Mediaset sia molto affiatata, nelle foto scattate durante le riunioni e durate la cena che i due colleghi hanno fatto insieme, traspare una meravigliosa complicità. Yaman sembra molto felice di lavorare con la bellissima Francesca Chillemi: "Mi trovo benissimo con la Chillemi e mi sta aiutando un sacco in questo percorso."

Il loro rapporto non sembra solo cortesia tra colleghi ma anche un'amicizia pronta a nascere in cui l'ironia sembra avere il posto d'onore; spesso c'è un botta e risposta sui rispettivi profili social, e in uno dei post pubblicato dall'attore turco c'è una foto che lo immortala mentre aspetta Francesca, nel commento la rimproverando affettuosamente perché in ritardo ancora alle prese con la sartoria.