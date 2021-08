Anna Barbaro sul podio delle Paralimpiadi: cresce il Medagliere Italiano

Anche oggi l'Italia festeggia la vittoria alle Paralimpiadi di Tokio 2020: sono 18 le medaglie ottenute dagli atleti italiani che si confermano ancora una volta un surplus di forza, coraggio e dedizione. 18 successi che riempiono d'orgoglio un'intera nazione che ha puntato sullo sport per ottenere riscatto dopo questo periodo di pandemia che ha portato una grave crisi nell'economia e nei sentimenti.

L'atleta calabrese Anna Barbaro, con la sua guida Charlotte Bonin, è una delle ultime atlete ad essere salita sul podio oggi: il suo argento è sudato, strappato fino all'ultimo istante della gara nella categoria triathlon PTVI femminile, con un tempo di 1h 11'11'' (con un ritardo di 3'56' sulle prime classificate, le spagnole Susana Rodriguez e Sara Loher che hanno ottenuto un tempo di 1h07'15''). Queste le parole di Anna, ancora incredula per la vittoria ottenuta e tanto emozionata: "La frazione di corda è stata decisiva per l'argento, le altre atlete non hanno resistito al caldo. I consigli si Charlotte su come gestire la gara sono stati molto preziosi. Non si poteva fare altro visto il ritmo delle spagnole."

Anche il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, si congratula con l'atleta attraverso le parole scritte sul suo profilo social: "Un'emozione fortissima quella che ci ha regalato la nostra straordinaria campionessa, uno strepitoso argento olimpico che resterà nella storia. Congratulazioni Anna Barbaro, tutta Reggio fa il tifo per te e non smette mai di gioire ed esultare per le tue straordinarie imprese che vanno sempre 'oltre il limite'."

Questa è il Medagliere Italiano a Tokio 2020:

Medaglie d'Oro

Carlotta Gilli nel nuoto 100 farfalla

nel nuoto 100 farfalla Francesco Bocciardo nel nuoto 200 stile libero e nei 100 stile libero

nel nuoto 200 stile libero e nei 100 stile libero Stefano Raimondi nel nuoto 100 farfalla

nel nuoto 100 farfalla Bebe Vio nella scherma - fioretto

Medaglie d'Argento

Alessia Berra nel nuoto 100 farfalla

nel nuoto 100 farfalla Luigi Beggiato nel nuoto 200 metri stile libero

nel nuoto 200 metri stile libero Carlotta Gilli nel nuoto 100 metri dorso

nel nuoto 100 metri dorso Giulia Terzi, Arjola Trimi, Luigi Beggiato e Antonio Fantini nel nuoto staffetta 4x50 stile libero

nel nuoto staffetta 4x50 stile libero Carlotta Gilli nuoto 400 stile libero

nuoto 400 stile libero Anna Barbaro e la guida Charlotte Bonin triathlon classe ptvi

Medaglie di Bronzo