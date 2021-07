Le 20 spiagge più social del mondo: due sono meridionali! La classifica completa

L’estate è ormai partita e sono in tantissimi ad aver iniziato già le vacanze. Così cominciano a circolare i primi selfie da ogni parte del mondo, e i turisti di ogni paese vanno alla ricerca dello scatto migliore per condividere il proprio viaggio sui social network. Money.co.uk – comparatore di prezzi britannico – ha stilato in queste ultime ore una classifica, ossia quella delle 20 spiagge più condivise del mondo su Instagram.

Al primo posto troviamo Kelingking Beach, a Bali, ma scorrendo scopriamo che gli unici angoli di paradiso italiani presenti nella classifica si trovano nel Sud Italia. Si tratta della meravigliosa Tropea in Calabria, al quarto posto, eletta “Borgo dei Borghi 2021” e Cala Goloritzè in Sardegna, al tredicesimo posto della lista. La classifica è stata creata dopo aver analizzato ben oltre 26mila hashtag su Instagram e dopo aver effettuato una proporzione in base alla lunghezza di ogni spiaggia.

Ecco la classifica delle spiagge più social del mondo

1.Kelingking Beach, Nusa Penida, Bali – 4.227 immagini per metro

2. Bondi Beach, Sydney, Australia – 1.776 immagini per metro

3. Railay Beach, Krabi, Thailandia – 587 immagini per metro

4. Tropea, Calabria, 423 immagini per metro

5. Navagio Beach, Zakynthos, Grecia – 403 immagini per metro

6. Hanauma Bay, Hawaii, USA – 345 immagini per metro

7. Tenby North Beach, Pembrokeshire, Galles – 343 immagini per metro

8. Praia do Camilo, Lagos, Portogallo – 325 immagini per metro

9. Boulders Beach, Cape Town, Sud Africa – 323 immagini per metro

10. Blue Point Beach, Ungasan, Bali – 287 immagini per metro

11. Cala Saona, Formentera, Spagna – 282 immagini per metro

12. Margate Beach, Kent, Inghilterra – 265 immagini per metro

13. Cala Goloritzè, Baunei, Sardegna – 248 immagini per metro

14. Freedom Beach, Phuket, Thailandia – 247 immagini per metro

15. Cala Gat, Cala Ratjada, Spagna – 246 immagini per metro

16. Kitsilano Beach, Vancouver, Canada – 246 immagini per metro

17. Lanikai Beach, Hawaii, USA – 246 immagini per metro

18. Bal Harbour Beach, Miami, USA – 239 immagini per metro

19. Durdle Door, Dorset, Inghilterra – 232 immagini per metro

20. Sitges Beach, Barcellona, ​​​​Spagna – 175 immagini per metro