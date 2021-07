Linea Blu racconta il Sud: riflettori puntati sulla Costiera Amalfitana e il Golfo di Napoli

Donatella Bianchi e Fabio Gallo ritornano al Sud per condurci in uno straordinario viaggio tra le perle campane

Il viaggio di “Linea Blu”, in onda dal 1° maggio tutti i sabati alle 14, anche quest’anno conferma il tradizionale appuntamento del weekend di Rai 1 con il mare, con l’intento di interessare e sensibilizzare il pubblico alle tematiche culturali, economiche, sociali, scientifiche, ambientali legate al patrimonio marittimo e nautico dell’Italia e del bacino del Mediterraneo. Non è un caso che il claim scelto dal programma sia: “Sopra, sotto, intorno al mare”.

Ogni puntata, come sottolinea una nota della Rai, è come un capitolo di un grande romanzo in cui i contenuti della divulgazione scientifica si trasformano in altrettanti dettagli del racconto: un racconto fatto di storie, quest’anno con un’attenzione particolare alle città e ai borghi marinari.

Sabato 3 luglio, alle ore 14 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, Donatella Bianchi e Fabio Gallo ci condurranno in uno straordinario viaggio tra le meraviglie della Costiera Amalfitana e il Golfo di Napoli. Ecco il post pubblicato dalla pagina ufficiale facebook di “Linea Blu – il mare on line” che annuncia la puntata da non perdere dedicata a questa zona incantevole del Sud Italia, ritornata a vivere dopo il lungo stop causato dalle restrizioni anti-Covid.

“Amici di Linea Blu, questa settimana Donatella Bianchi e la sua squadra ci porteranno alla scoperta dello splendido Golfo di Napoli, con il suo mare, le sue isole ed i suoi paesaggi incantevoli. Ci recheremo a Capri, gioiello conosciuto in tutto il mondo, per raccontarne le bellezze ma anche le fragilità. Da Capri ci sposteremo a Ischia per incontrare un pescatore alquanto particolare…dal momento che libera i pesci che pesca”, si legge nel post.

“Non mancherà una visita al mercato del pesce di Porta Nolana tra colori e calore dei partenopei. Fabio Gallo ci porterà alla scoperta del borgo di Minori, una delle perle della Costiera Amalfitana, dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Questo e molto altro ancora a Linea Blu, sabato 3 luglio alle ore 14 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay! Non mancate!”, concludono dalla trasmissione Rai.