Una leggenda dell’extra-lusso arriva al Sud: “Il treno della Dolce Vita”

E' pronto a portarvi in un era dove il lusso era estremo, sogno e realtà si incontravano in un viaggio lungo le rotaie

Parte dalla Sicilia, precisamente da Messina, il mitico viaggio del leggendario Orient Express. E’ la prima volta che il treno più famoso al mondo viaggerà sulle rotaie siciliane, per un promuovere un progetto turistico chiamato “Il Treno della Dolce Vita” che intende promuovere i viaggi in treno attraverso le mitiche locomotive, assicurando comfort ed esperienze incredibili.

Il progetto “Il Treno della Dolce Vita” nasce dalla collaborazione tra Arsenale SPA e Trenitalia, per cui i treni diverranno delle ‘navi’ da crociera, con il loro moto caratteristico accompagneranno il passeggero in un viaggio a passo antico, in cui poter ammirare il panorama delle nostre terre senza fretta, godendo di una vacanza all’insegna della lentezza e del lusso.

La prestigiosa locomotiva è giunta a Villa San Giovanni, questa mattina alle 8,35 ed è stata imbarcata sul traghetto appartenente alle Ferrovie dello Stato, per poi sbarcare a Messina Marittima alle 10,00. Ha intrapreso il primo viaggio alle 10,20 diretto a Messina Centrale dove ha sostato fino alle 11,39 per poi ripartire alla volta della stazione di Palermo Centrale, con arrivo alle 15,00.

L’Orient Express, appartenuto alla Compagnia Internazionale ‘Des Wagons – lits’ è stato accolto da una folla di curiosi, soprattutto famiglie con bambini piccoli che l’hanno accolto con moltissime foto e il tradizionale saluto. Il convoglio extra lusso è composto da tre carrozze ristorante, tre carrozze pullman e una di queste è un enorme saloon bar, pronto a soddisfare qualunque esigenza.

L’Orient Express era il treno che dal 1883 collegava Parigi Gare de l’Est a Istanbul (l’allora Costantinopoli) e a parte le interruzioni durante le due guerre mondiali (1914 – 1921; 1939 – 1945) ha reso un lungo servizio fino al 1977. In moltissimi romanzi e film l’ Orient Express è il mezzo per eccellenza per fuggire o recarsi in luoghi da favola o del terrore.

Agatha Christie vi ambientò uno dei suoi romanzi più famosi, ‘Assassinio sull’Orient Express‘; Bram Stoker decise che il Conte Dracula fuggisse su questo treno per far ritorno nelle sue terre, dopo aver viaggiato in mare dall’Inghilterra; anche James Bond rinunciò alla sua auto (una Aston Martin DB5) per viaggiare su questo convoglio in ‘Dalla Russia con Amore‘.