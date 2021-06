Elisabetta Canalis torna a vivere in Italia? Nuovo progetto in tv per la showgirl sarda

Elisabetta Canalis è tornata in Italia. Secondo un’indiscrezione, la showgirl sarda sarebbe pronta a condurre uno spettacolo tutto suo in tv. Dopo anni trascorsi a Los Angeles con il marito Brian Perri, Canalis potrebbe aver deciso di ritornare a casa per più di una vacanza. E’ quanto riportato da “Novella2000”, che ha svelato il suo nuovo progetto tv alla guida di “Cover Screw”, su Tv8. Se così fosse, Elisabetta Canalis ricoprirebbe il ruolo che in passato è stato di Alda D’Eusanio, Elenoire Casalegno, Giovanni Ciacci e Rosanna Cancellieri a otto anni dal suo ultimo show televisivo con Zelig.

Anche sui social troviamo alcuni indizi: dai giorni trascorsi a Roma a girare uno spot pubblicitario alla foto della serata fuori Milano. Intanto la showgirl è sbarcata nella sua amata Sardegna. Dopo una sosta a Milano, sua città adottiva, è ritornata nella sua splendida terra. E’ ad Alghero con il marito, la figlia Skyler e Mickaela, mostrandosi felicissima e più in forma che mai.

Con un bikini giallo fluo Canalis ha messo in risalto il suo fisico da urlo, tonico e scolpito da tanto fitness, mentre balla all’impazzata. Il marito Brian è calmo e sorridente davanti al simpatico “show”. “A chi mi chiede come l’ho conquistato” scrive Elisabetta Canalis sotto un video social in cui si dondola sinuosamente in bikini attorno al marito Brian Perri con la musica di Elettra Lamborghini in sottofondo.

“Con la danza” risponde la showgirl mostrando se stessa mentre si aggrappa al chirurgo americano che l’ha resa la madre della splendida Skyler Eva. Skyler è spesso anche la protagonista dei video social di Elisabetta e ha ereditato la bellezza e la simpatia dalla madre. L’estate 2021 di Elisabetta Canalis sarà all’insegna dell’Italia e soprattutto della Sardegna e le sfilate in bikini sono il sogno dei suoi followers che non vedono l’ora di rivederla al più presto in tv.