Caterina Balivo stregata da questo golfo del Sud: “Solo noi abbiamo tutto questo nello stesso paese”

Vola in Sardegna per un momento di relax con le amiche e resta incantata dalle acque cristalline e dalle lucenti spiagge bianche







La conduttrice televisiva ed ex modella campana Caterina Balivo si è concessa una vacanza relax, lontana dal caos cittadino, volando in Sardegna. Nelle spiagge del Nord dell’isola ha trovato uno dei panorami più belli che esistono, bellezze da togliere il fiato e allargare il cuore, sentendosi orgogliosa di essere italiana e in quando tale di poter ammirare in un unico paese luoghi bellezze sempre diverse ma egualmente magnifiche.

Caterina fa partecipi tutti i fan del suo weekend attraverso dei post sui social, in cui esprime la propria commozione e sorpresa per il paesaggio che le offre la Sardegna: prima in Costa Smeralda poi nell’Arcipelago della Maddalena, è stata accecata dalle bianchissime spiagge di sabbia finissima e le acque cristalline del colore tipico di un gioiello raro e prezioso.

Non è un caso che la presentatrice si sia così esposta sui social, pubblicando le foto della sua piccola vacanza, infatti la Balivo, è stata scelta come madrina per la ‘Giornata Mondiale dell’Oceano’ celebrata l’8 Giugno scorso. Per questo le sue parole nel post social hanno ancora più valore, perché rimarcano la preziosità del nostro patrimonio naturalistico:

“Solo noi italiani abbiamo tutto nello stesso Paese.

W La Maddalena

W il mare nostrum

W l’Italia e chi la tratta bene.”

L’ex modella ha dato ancora una volta dimostrazione di eleganza e bellezza, visitando la Sardegna senza tralasciare nulla: degustazioni di uno dei patrimoni enogastronomici più vasti d’Italia, viaggi in mare per raggiungere gli angoli più remoti e selvaggi dell’isola, ma anche cultura e storia co la visita alle Tombe dei Giganti, il Nuraghe la Prisjona.

Insomma se pur per poco tempo, la Sardegna ha decisamente stregato Caterina, che orgogliosamente di origini meridionali, non poteva che apprezzare le bellezze di una terra famosa in tutto il mondo per i meravigliosi e la sua natura incontaminata e selvaggia, che racconta la storia di epoche lontane sempre presenti in ogni angolo e ogni goccia del mare.