Concorso Sud per 2.800 tecnici, nuove selezioni per i candidati: tutti i dettagli

Si allarga la platea dei partecipanti al Concorso per assumere nelle pa del Mezzogiorno: i candidati che potranno accedere sono i restanti 70mila che non hanno già sostenuto le prove in questi giorni







Nuova tornata di selezioni per il Concorso Sud, finalizzato all’assunzione temporanea di 2.800 tecnici nelle amministrazioni del Mezzogiorno. Accanto al ciclo di esami che si è concluso nella giornata di venerdì 11 giugno, precisa il ministero della Pubblica Amministrazione, e che “si è svolta con rigore e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, dal 22 giugno saranno chiamati per il test anche gli altri circa 70mila candidati che avevano presentato domanda di partecipazione e per i quali era già stata effettuata la valutazione dei titoli”.

“Per la scarsa partecipazione di 8.582 candidati ammessi, in media meno del 65% e addirittura meno del 50% in alcune regioni, e per l’assoluta necessità di garantire l’interesse pubblico di far ricoprire tutti i 2.800 posti ricercati”, il Dipartimento – spiega – ha decretato una modifica del bando, superando ed eliminando il limite originariamente fissato per l’ammissione alla prova scritta, pari a tre volte il numero dei posti messi a bando più ex aequo.

La nuova prova scritta, sempre digitale, della durata di un’ora e composta da 40 domande specifiche per ciascuno dei cinque profili (esperto amministrativo-giuridico; esperto in gestione, rendicontazione e controllo; esperto tecnico; esperto in pianificazione e animazione territoriale; analista informatico), si svolgerà a partire dal 22 giugno in due sessioni giornaliere nelle sei regioni già individuate per il primo turno di selezioni – Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna – e, se necessario, anche in altre località.

I candidati che potranno accedere sono coloro che non hanno già sostenuto le prove in questi giorni. Resta valido il termine originariamente previsto per la conclusione del concorso, come spiegato dal ministero della Pubblica Amministrazione: la pubblicazione delle cinque graduatorie finali, una per ogni profilo, e la selezione dei vincitori avverrà entro luglio. Il decreto di modifica del bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale “Concorsi ed esami”, sul sito del Dipartimento della Pubblica Amministrazione (www.functionpubblica.gov.it), sul sito http:// riqualificazione.formez.it e sulla piattaforma Step-One 2019.