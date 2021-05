La prima azienda di trasporti d’Italia Covid – Free è del Sud: tutti gli operatori sono stati vaccinati

La prima azienda di trasporti d’Italia a diventare Covid – Free è l’Eav (Ente Autonomo Volturno), la storica azienda della Campania: tutti gli operatori, compresi i neo – assunti sono stati sottoposti alla vaccinazione per combattere la pandemia da Covid – 19. Con questa manovra si vuole non solo proteggere l’intero personale che si occupa del trasporto pubblico ma anche i passeggeri.

Ieri si è conclusa la prima inoculazione aziendale del vaccino anti-covid a tutti i collaboratori dell’Ente Autonomo Volturno e si procederà presto con la seconda dose. La politica ferrea del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di rendere quanto prima la Campania meta sicura per il turismo estivo, procede a regime sostenuto (le prime isole Covid Free sono state Procida e Capri)

Nella nota di plauso del Presidente De Luca si legge: “L’Eav Regione Campania è la prima azienda italiana Covid – free. Si è concluso il ciclo di vaccinazioni prima dose per tutti i dipendenti Eav che ne hanno fatto richiesta. In particolare hanno ricevuto la prima dose nel loro primo giorno di lavoro anche 22 capotreni neoassunti. Doppiamente fortunati: il primo giorno di lavoro con battesimo vaccino Covid.”

La nota continua con un annuncio importante dedicato a tutti gli altri operatori nel trasporto: ” E oggi (18 Maggio)presso il centro vaccinale di Eav, il primo attivo in Italia all’interno di un’impresa, proseguiranno le vaccinazioni per tutti gli operatori delle altre aziende regionali di trasporto pubblico e dei taxi. Dopo le categorie a rischio, gli anziani e i fragili, la Regione Campania ha scelto di dare spazio alla campagna di vaccinazione ai settori produttivi in parallelo alle fasce d’età. E siamo partiti dal settore dei trasporti, che non si è mai fermato durante tutta la pandemia. Facciamo ripartire in sicurezza l’economia e i servizi per tutti i cittadini.”