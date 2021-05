Primi ciak al Sud per ‘La Sirenetta’: le location da fiaba del remake targato Disney

Primi ciak al Sud per il remake targato Disney de “La Sirenetta”. Nella giornata di lunedì 3 maggio sono partite le riprese del nuovo film di animazione ambientato sulle splendide coste della Sardegna. Ad annunciarlo sul suo profilo facebook il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas: “Cala Moresca diventa set cinematografico. Da lunedì 3 maggio in aggiunta alle consuete limitazioni viene interdetto l’accesso a Cala Moresca. Requisito fondamentale per consentire la realizzazione del noto set cinematografico nel nostro Paradiso”, scrive il primo cittadino sul social.

Il sindaco lancia anche un appello: “Nell’incontro di giovedì con la produzione abbiamo rinnovato tutta la disponibilità e l’ospitalità della nostra Comunità, ribadendo con fermezza, che seppur siamo estremamente contenti di consentire che Cala Moresca diventi una delle location del remake di un famoso film consentendo un ritorno d’immagine al nostro territorio e all’intera Sardegna incalcolabile, confidiamo nel ritorno economico diretto che in queste settimane non è ancora arrivato.

Non ci risultano infatti prenotazioni nelle nostre imprese, né nei nostri alberghi che confidavano in questa iniziativa una leva per aprire a maggio. Ho chiesto anche che l’interdizione di Cala Moresca, che sarà monitorata dalla ‘Lotus Production’, sia compatibile e rispettosa del normale utilizzo del nostro paradiso nei giorni in cui non saranno effettuate riprese. Calendario che non sarà comunque programmabile in quanto le riprese sono assoggettate a numerose variabili comprese quelle ambientali (da qui la necessità di interdire l’accesso per oltre un mese). Sono certo che una compagnia dal calibro internazionale troverà il modo di essere riconoscente con il nostro territorio e con le nostre imprese che oggi più che mai chiedono semplicemente di poter lavorare”, conclude Mulas.

Nella pellicola Ariel sarà interpretata dall’attrice statunitense Halle Bayley. La protagonista nuoterà nelle acque cristalline e incontaminate di Santa Teresa Gallura, Golfo Aranci , Castelsardo e altre meravigliose location sarde. Il film è ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, adattato già nel 1989 per il grande schermo dallo sceneggiatore Ron Clements insieme aJohn Musker; per questo atteso remake la storia è riscritta da Jane Goldman e David Magee e sarà diretta da Rob Marshal, il regista di “Memoria di una Geisha”, “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare” e “Il ritorno di Mary Poppins”.