Toscana, il borgo antico dalla vista mozzafiato: il panorama è spettacolare

Toscana: qui si trova un borgo antico dalla vista mozzafiato. Il panorama è davvero spettacolare.

L'Italia è una nazione vasta e ricca di culture differenti. Ogni regione ha la sua peculiarità: c'è quella nota per il mare, quella famosa per i luoghi di montagna e quella famosa per gli straordinari borghi medievali. Una di queste regioni è proprio la Toscana: famosa per i suoi vigneti e le sue pianure, questa regione è una delle più belle d'Italia. Tuttavia, il suo turismo non si limita solo a cantine e aperitivi all'aperto. La Toscana, infatti, è anche ricca di bellissimi borghi antichi, che sembrano essere bloccati nel tempo, una peculiarità che li rende unici nel loro genere.

Uno dei borghi più belli d'Italia e della Toscana è Campiglia Marittima. Si trova nella Costa degli Etruschi, un territorio che comprende tutta la zona della provincia di Livorno. Il nome di questa zona è dovuto alle tantissime necropoli etrusche che si possono trovare. Campiglia Marittima, nello specifico, è un borgo antico che vale davvero la pena visitare. Scopriamo cosa puoi vedere in questo bellissimo borgo medievale.

Campiglia Marittima: il bellissimo borgo antico situato in Toscana

Quando visiti il borgo toscano di Campiglia Marittima ti sembra quasi di ritrovarti in una fiaba. I vicoli medievali di questo borgo mostrano come questo si sia conservato perfettamente nel tempo, mantenendo così inalterato il suo fascino storico. Uno dei luoghi più belli è la Rocca di Campiglia, dalla quale si può ammirare persino il mare, oltre che il restante bellissimo panorama mozzafiato. Nella zona della Rocca, si può trovare anche un museo creato nel 2008, dove sono esposti i reperti rinvenuti dopo gli scavi archeologici degli ultimi anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AmaCampigliaMarittima | Toscana Storia Terme Outdoor (@amacampigliamarittima)

Non è però l'unico museo del borgo. Impossibile, infatti, dimenticarsi di visitare il Parco Archeominerario di San Silvestro, un vero e proprio museo a cielo aperto visitabile sia a piedi, sia con un trenino sotterraneo che mostra le gallerie del Parco. Bellissima anche la Chiesa di San Lorenzo, una chiesa storica ricca di affreschi risalenti al Tardo Medioevo. Nella Piazza della Repubblica, invece, si trova il Palazzo Pretorio, un edificio risalente ai primi anni del Duecento che oggi è la sede di una biblioteca e di un archivio. Campiglia Marittima, però, non è solo storia ed arte. Poco vicino, infatti, si trovano tantissime spiagge dal fondo sabbioso, perfette per una bellissima giornata di mare in famiglia. Insomma, un posto unico che vale la pensa essere visitato!

LEGGI ANCHE >>> Marche, il borgo più insolito della regione: c'è una sorpresa inaspettata oltre le mura antiche