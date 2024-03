Oroscopo del weekend, tutte le previsioni: ecco chi guadagnerà di più

Oroscopo del weekend: scopri tutte le previsioni per sabato 23 e domenica 24 marzo. Ecco chi guadagnerà di più.

Ariete: Buon fine settimana amici dell'Ariete! Avete due giornata rosee davanti a voi. Oggi e domani, infatti, potrebbero essere i giorni perfetti per farvi trasportare dall'amore. Godetevi ogni momento!

Toro: Nuove emozioni in vista per il Toro. Finalmente la vostra solitudine sembra poter terminare una volta per tutte. In arrivo una nuova amicizia che ben presto potrebbe trasformarsi in qualcos'altro.

Gemelli: Piccoli screzi tra amici vi hanno innervosito durante la settimana. Adesso però è tempo di pensare positivo e mettere da parte il risentimento. Inutile perdere tempo con i sensi di colpa.

Cancro: La settimana di lavoro è stata estenuante e questo sembra avervi buttato a terra. In questi due giorni di ferie, prendetevi una pausa e dedicatevi al riposo. Un buon film in compagnia del partner potrà farvi riacquistare un po' di forze ed energie.

Leone: Finalmente il tanto desiderato weekend è arrivato e con lui arriva anche qualche sorpresa. Un guadagno improvviso vi ha tirato su il morale, ma attenzione a non spendere tutto in una sola volta!

Vergine: Tensioni in arrivo per gli amici della Vergine. Le continue discussioni in casa non hanno fatto altro che accendere nuovi dibattiti in famiglia. Cercate di trovare un compromesso, rendendovi disponibili all'ascolto.

Le previsioni dell'oroscopo del weekend dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: La noia è la parola d'ordine in questo weekend. Vi sentite assaliti da un'improvvisa voglia di non fare niente. Un consiglio: sentite qualche amico e prendetevi un caffè al bar. Vedrete, ritroverete immediatamente la voglia di fare!

Scorpione: Questo sabato vi siete svegliati particolarmente carichi. Le energie non vi mancano, quindi perchè non approfittarne per fare una bella gita fuori porta? Non ve ne pentirete assolutamente!

Sagittario: Questa mattina non sembra proprio andare nulla per il verso giusto. Ogni proposta inclusiva vi viene rifiutata ed inoltre i cattivi pensieri sembrano non volerti abbandonare.

Capricorno: Questa settimana vi ha portato un sacco di entrate finanziarie, così tante da permettervi un po' di svago. Perchè allora non iniziare a programmare un bel viaggio con gli amici? Sarà il modo perfetto per staccare dalla routine.

Acquario: Nuove opportunità in arrivo per l'amore. Domenica potreste fare una nuova conoscenza che si rivelerà davvero interessante.

Pesci: Il lavoro settimanale ha esaurito tutte le vostre energie. Cercate di riprendervi nella giornata di oggi, ma domani concedetevi un po' di divertimento. In questo modo ricomincerete la settimana nel migliore dei modi!

