Scopri cosa ci aspetta nei nuovi palinsesti di Canale 5 a partire da gennaio 2024

Ecco cosa ci riserva Canale 5 per l'inverno 2024! Palinsesti pieni di sorprese, novità e qualche mancanza inaspettata.

Palinsesti Canale 5: Addio a Temptation Winter

Sappiamo tutti quanto l'attesa per i palinsesti televisivi possa essere trepidante. Ebbene, Mediaset ha finalmente svelato il suo asso nella manica per i mesi invernali del 2024. La prima serata di Canale 5, da gennaio a marzo, sarà un tripudio di intrattenimento, fiction e calcio. Ma mettiamoci comodi, perché c'è una sorpresa: l'attesissimo Temptation Island in versione invernale, che avrebbe dovuto trasformarsi in Temptation Winter, non farà parte del palinsesto. Secondo alcune indiscrezioni, Mediaset e Fascino avrebbero deciso di mantenere l'ambientazione estiva, con un ciclo a luglio e uno a settembre. Ma aspettiamo conferme ufficiali.

Il ritorno del Grande Fratello

Non disperate, amanti dei reality! Prenderà il posto di Temptation Winter il Grande Fratello, che dovrebbe prolungarsi fino a marzo, come già successo l'anno precedente. Quindi, se siete tra i concorrenti entrati a settembre, potete tirare un sospiro di sollievo: avrete ancora molto tempo per dimostrare le vostre abilità sociali e strategiche.

Canale 5: I programmi dell'inverno 2024

Ma cosa ci aspetta di preciso su Canale 5 nel corso dell'inverno 2024? I giorni di messa in onda del Grande Fratello dovrebbero tornare al lunedì e al giovedì a partire da gennaio. Eccezionalmente, a dicembre il reality andrà in onda anche il sabato. Ma a gennaio 2024, si fa sul serio: tornerà in prima serata C'è posta per te. E il venerdì sarà ancora il giorno di Ciao Darwin, il programma che ci fa ridere e riflettere sulle stranezze del mondo.

Intrattenimento e Fiction: Le novità di Canale 5

Sul fronte dell'intrattenimento, ci aspettano le nuove edizioni di Michelle Impossible & Friends e Lo Show dei Record, condotti dai volti storici di Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Nonostante gli ascolti non eccezionali nel 2023, Mediaset ha deciso di riprovarci nel 2024. E ovviamente, non può mancare il sabato sera con Maria De Filippi, con la sua C'è posta per te seguita dal serale di Amici.

Per quanto riguarda le fiction, a gennaio 2024 dovrebbero andare in onda I Fantastici 5 con Raoul Bova, e a marzo Vanina Guarrasi con Giusy Buscemi. Inoltre, avremo anche Se Potessi Dirti Addio con Gabriel Garko e Anna Safroncik, e il ritorno di Viola Come il Mare con la seconda stagione, sempre con Can Yaman e Francesca Chillemi. Queste due fiction dovrebbero andare in onda il venerdì. E a marzo, preparatevi a ridere con Incastrati 2 con Ficarra e Picone.

Infine, la domenica sera continueremo ad essere rapiti dalla soap turca Terra Amara, che poi lascerà spazio allo Show dei Record.

In conclusione, Canale 5 sembra avere preparato un inverno ricco di sorprese e intrattenimento. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà il 2024! Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.