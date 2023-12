Scopri le novità imperdibili nei nuovi palinsesti di Canale 5: cosa ci aspetta nel 2024?

Sei curioso di sapere cosa ci riserva la programmazione di Canale 5 per l'inverno 2024? Non perderti le novità, le sorprese, e qualche assenza che non ti aspetti!

Cosa ci aspetta su Canale 5 a gennaio 2024?

A partire da gennaio, la prima serata di Canale 5 sarà un vero e proprio trionfo di intrattenimento, fiction e calcio. Ma c'è un dettaglio che potrebbe sorprenderti: l'atteso Temptation Island in versione invernale, che avrebbe dovuto diventare Temptation Winter, non farà parte della lista dei programmi. Sembra che Mediaset e Fascino abbiano deciso di mantenere l'ambientazione estiva, con un ciclo a luglio e uno a settembre. Ancora non ci sono conferme ufficiali, quindi rimani sintonizzato!

Il Grande Fratello sostituirà Temptation Winter

Non preoccuparti, se sei un fan dei reality! Il Grande Fratello prenderà il posto di Temptation Winter e dovrebbe durare fino a marzo, come già accaduto l'anno precedente. Quindi, se sei tra i concorrenti entrati a settembre, respira: avrai ancora un sacco di tempo per mostrare le tue abilità sociali e strategiche.

Le novità di Canale 5 per l'inverno 2024

Vediamo ora cosa ci riserva Canale 5 per l'inverno 2024. Il Grande Fratello dovrebbe tornare in onda il lunedì e il giovedì a partire da gennaio. A dicembre, eccezionalmente, il reality andrà in onda anche il sabato. Ma a gennaio 2024, si fa sul serio: C'è posta per te tornerà in prima serata. E il venerdì sarà ancora il giorno di Ciao Darwin, il programma che ci fa ridere e riflettere sulle stranezze del mondo.

Intrattenimento e Fiction nel 2024

Per quanto riguarda l'intrattenimento, non vediamo l'ora di vedere le nuove edizioni di Michelle Impossible & Friends e Lo Show dei Record, condotti dai volti storici di Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Nonostante gli ascolti non eccezionali nel 2023, Mediaset ha deciso di riprovarci nel 2024. E ovviamente, non può mancare il sabato sera con Maria De Filippi, con la sua C'è posta per te seguita dal serale di Amici.

Per quanto riguarda le fiction, a gennaio 2024 dovrebbero andare in onda I Fantastici 5 con Raoul Bova, e a marzo Vanina Guarrasi con Giusy Buscemi. Inoltre, avremo anche Se Potessi Dirti Addio con Gabriel Garko e Anna Safroncik, e il ritorno di Viola Come il Mare con la seconda stagione, sempre con Can Yaman e Francesca Chillemi. Queste due fiction dovrebbero andare in onda il venerdì. E a marzo, preparatevi a ridere con Incastrati 2 con Ficarra e Picone.

La domenica sera su Canale 5

Infine, la domenica sera continueremo ad essere rapiti dalla soap turca Terra Amara, che poi lascerà spazio allo Show dei Record.

In parole povere, sembra che Canale 5 abbia preparato un inverno ricco di sorprese e intrattenimento. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà il 2024! Continua a seguirci per ulteriori aggiornamenti.