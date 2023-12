Lo scivolone di Stefano De Martino con Gilda Ambrosio: ancora insieme dopo tanti anni!

Scopriamo insieme cosa c'è di vero tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, l'amicizia o forse l'amore che continua a far discutere e ad alimentare il gossip!

L'ultimo gossip che ha scosso il mondo dello spettacolo riguarda Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Le recenti rivelazioni di Belen Rodriguez su Domenica In, dove ha parlato della sua depressione e dei supposti tradimenti dell'ex marito Stefano, hanno acceso ancora di più l'interesse sulle vicende personali del noto conduttore televisivo. E le nuove foto di Stefano con Gilda Ambrosio non hanno certo aiutato a spegnere i riflettori.

Chi è Gilda Ambrosio?

Per chi non lo sapesse, Gilda Ambrosio è una influencer e imprenditrice napoletana, una bella ragazza che negli anni passati è stata spesso accostata a Stefano De Martino. In realtà, non è la prima volta che circolano voci di una possibile relazione tra i due. Tuttavia, Stefano e Gilda non hanno mai confermato ufficialmente nessuna relazione, affermando sempre di essere solo buoni amici.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, cosa c'è di vero?

Belen Rodriguez, l'ex moglie di Stefano, ha sempre sostenuto che l'ex marito avesse avuto numerosi flirt durante il loro matrimonio. Stefano, al contrario, ha preferito mantenere il silenzio su questo argomento, consapevole che il gossip potrebbe danneggiare la sua carriera televisiva.

Le recenti foto pubblicate dalla rivista Gente sembrano però gettare ulteriore benzina sul fuoco. Le immagini mostrano Stefano e Gilda insieme in un momento di intimità, Stefano che esce dalla casa di Gilda, la coppia che sale in macchina insieme. Sembra tutto molto sospetto, soprattutto la reazione di Stefano alla presenza dei paparazzi.

Gilda Ambrosio e Belen Rodriguez, niente rancore

Gilda Ambrosio, nonostante tutto, non ha mai parlato male di Belen. Durante un'intervista a Che tempo che fa, ha dichiarato di volerle bene e di volerle sempre bene. Ha sottolineato che c'è una sua verità, ma che per amore del figlio non la racconterà.

Quindi, cosa dobbiamo pensare di questa nuova comparsa di Gilda nella vita di Stefano? Sono solo amici o c'è qualcosa di più? Questo pettegolezzo resterà probabilmente un mistero, almeno per il momento.

Nel frattempo, noi continuiamo a seguire il gossip con la dovuta cautela, ricordandoci sempre di verificare le fonti e di prendere tutto con le pinze. E voi, cosa ne pensate di questa situazione? Vi interessa la vita privata dei personaggi pubblici o preferite concentrarvi solo sul loro lavoro?

In ogni caso, come diceva il grande Shakespeare, "La verità è come il sole: puoi nasconderla per un po', ma alla fine spunta". Chissà se un giorno scopriremo la verità sulla relazione tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio.