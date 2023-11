Uomini e donne, la furiosa lite tra Ida e Roberta: "Il motivo dell'odio si chiama Riccardo Guarnieri"

Le fiamme s'involano nell'ultimo dibattito tra Ida Platano e Roberta Di Padua, due delle protagoniste di Uomini e Donne. Un alterco acceso e pieno di rancori che ha lasciato il pubblico a bocca aperta, con accuse reciproche e parole pesanti.

Ida Platano vs Roberta Di Padua: lo scontro

Durante le registrazioni di Uomini e Donne, un commento di Ida ha scatenato le scintille. "Tu hai un rancore che si chiama Riccardo Guarnieri. Vai avanti nella vita, io non ci posso fare nulla. Se vuoi te lo chiamo. Maria facciamolo venire. Io non vedo l'ora di vedere questa scena", ha detto Roberta.

Ida ha risposto: "Io non porto rancore per nessuno. Non ti sopporto. Di sicuro sono qua e parlo. Mi aspettavo il tuo atteggiamento. Ho visto un déjà-vu. Tu sei così. Non ti piacciono i single. Ti piace infilarti nelle coppie".

Il punto di non ritorno

La tensione è cresciuta quando Roberta si è rivolta a Maria De Filippi: "Sono serena, non voglio parlare con la Platano oggi".

Da lì, le cose sono ulteriormente degenerate. Roberta ha accusato Ida di aver iniziato a frequentare un altro uomo, Alessandro Vicinanza, subito dopo la fine della sua precedente relazione. "Sei stata un anno con uno e mo' esci con un altro dopo venti giorni. Ma non ti vergogni? Io non sono invidiosa di nessuno", ha esclamato Roberta.

Ida ha replicato sostenendo: "Io non ho tolto niente a nessuno. Uomini e Donne per me è stato un salvagente, non ritorno nel passato ad umiliarmi dietro ad un uomo. Ma pensa te se mi devo vergognare".

Le conseguenze dell'alterco

La discussione tra Ida Platano e Roberta Di Padua è stata una delle più accese degli ultimi tempi. Tra rancori, accuse e parole pesanti, il pubblico ha avuto un assaggio di quanto possono diventare intense le rivalità in un contesto come Uomini e Donne.

"Hai mai vissuto situazioni simili nella tua vita? Come hai affrontato le divergenze con le persone che non sopportavi?", mi chiedo, pensando a quanto sia difficile per queste due donne trovare un terreno comune.

Il grande poeta italiano Giacomo Leopardi una volta disse: "Le parole sono come le foglie, quando cadono si vedono i frutti". In questa discussione, le parole volano e svelano gli "scheletri" del passato. E' un confronto carico di rancore e accuse reciproche. Ma alla fine, cosa rimane di tutto questo? Forse solo la consapevolezza che le parole possono ferire e che è meglio concentrarsi sui frutti che vogliamo coltivare nella nostra vita.