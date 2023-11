Proposta di matrimonio inusuale vicino al cadavere di un cervo: la storia incredibile

Una proposta di matrimonio che ha lasciato tutti a bocca aperta: immagina di ricevere la grande domanda accanto alla carcassa di un cervo appena ucciso!

La stravagante proposta di matrimonio di Cole Bures e Samantha Camenzind

Cole Bures, 32 anni, e Samantha Camenzind, 28 anni, non sono la coppia del Nebraska media. Durante una giornata di caccia, hanno deciso di rendere il loro momento speciale ancora più unico con una proposta di matrimonio molto fuori dal comune. Il setting scelto? Accanto ad un cervo appena ucciso.

La notizia, riportata dal New York Post, ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando reazioni contrastanti. La storia racconta che Samantha ha avvistato il cervo durante la battuta di caccia e, con il suo fucile, lo ha colpito ed ucciso. Quello che lei non sapeva era che un fotografo professionista stava seguendo la coppia per immortalare l'attimo in cui Cole le avrebbe fatto la grande domanda.

La proposta tra gli alberi vestiti d'autunno

Con un panorama autunnale da cartolina e il sole che filtrava tra i rami, Cole ha richiamato l'attenzione di Samantha, si è inginocchiato e ha estratto un piccolo astuccio dalla tasca. Il dettaglio che ha lasciato tutti a bocca aperta? La carcassa del cervo ai loro piedi.

Nonostante l'atmosfera macabra, Samantha non poteva essere più felice. "Era perfetto, non potevo immaginare momento migliore, non me lo aspettavo", ha detto la futura sposa. Alla scena hanno assistito anche i familiari, tutti appassionati di caccia. E come biasimarli? Con un cervo del genere, bisognerebbe sposarsi ogni giorno!

Le reazioni sui social media

Ma non tutti hanno condiviso l'entusiasmo della coppia. Dopo la condivisione delle foto sui social media, sono arrivate critiche da tutte le parti. Molti hanno trovato la scelta di posare vicino alla carcassa di un cervo piuttosto inquietante e disgustosa. Persino gli amanti della caccia hanno trovato la cosa un po' eccessiva.

Nonostante le critiche, Cole e Samantha sembrano non farsi troppi problemi. Sono felici del loro momento speciale e non vedono l'ora di iniziare la loro vita insieme. Chissà, forse questa proposta di matrimonio un po' bizzarra diventerà una storia da raccontare ai loro figli e nipoti in futuro.

La proposta di matrimonio che ha diviso l'opinione pubblica

Ricorda, questa è solo una delle tante storie che circola online e potrebbero esserci delle esagerazioni o inesattezze. Quindi prendi tutto con le pinze e non dimenticare di verificare le fonti. Questa proposta di matrimonio originale ha generato discussioni, con molti utenti sui social media che hanno espresso disappunto e disgusto. È importante ricordare che le persone hanno opinioni diverse e che ciò che può sembrare romantico per alcuni può essere considerato macabro per altri.

Come sosteneva Oscar Wilde, "La vita imita l'arte molto più dell'arte imita la vita". Questo episodio riflette il confine sottile tra realtà e finzione, e come certe azioni possano essere percepite in modo completamente diverso da diverse persone. La proposta di matrimonio di Cole e Samantha ha sicuramente lasciato tutti a bocca aperta, ma non per le ragioni che ci si potrebbe aspettare. Molti hanno trovato l'intera situazione macabra e disgustosa. In fondo, la vita è piena di sorprese e non sempre ciò che sembra perfetto agli occhi di qualcuno lo è anche per gli altri.