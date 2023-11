Amanda Lear sottoposta ad un intervento complicatissimo al cuore: ecco come sta oggi! La verità finalmente svelata

Amanda Lear, l'ammaliante diva dello spettacolo, ha recentemente condiviso un segreto sulla sua salute: ha affrontato un intervento chirurgico al cuore. Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione e come la celebre showgirl sta affrontando il post-operatorio.

Amanda Lear, ex modella, cantante di successo e showgirl da sempre amata dal pubblico, non smette mai di sorprendere. Nonostante l'età avanzata, Amanda continua a stupirci con la sua audacia e con la sua personalità eccentrica e unica. Ma, come per tutti, anche lei deve affrontare i problemi di salute che possono insorgere con l'età.

Amanda Lear: un personaggio enigmatico

Amanda Lear, nata nel 1939 a Ho Chi Minh con il nome di Amanda Tapp, è un personaggio avvolto nel mistero. Sappiamo poco della sua giovinezza, ma è noto a tutti che la sua carriera decollò quando iniziò a lavorare come modella, attirando l'attenzione di personaggi importanti dell'epoca.

Uno di questi era Salvador Dalì, uno dei più grandi artisti del XX secolo. Amanda divenne la sua musa ispiratrice grazie alla sua bellezza androgina e intraprese con lui una storia d'amore durata ben 16 anni. Nonostante la relazione non fosse mai stata ufficializzata, poiché Dalì era sposato con un'altra sua musa, Gala, Amanda ha sempre descritto questa unione come un "matrimonio spirituale" che andava oltre ogni convenzione.

La carriera di Amanda Lear

Amanda Lear non ha mai smesso di lasciare il segno nel mondo dello spettacolo. Nel 1973, posò per la copertina dell'album "For Your Pleasure" dei Roxy Music, indossando un attillato tubino in pelle e portando al guinzaglio un puma. Questa foto catturò l'attenzione di David Bowie, che si innamorò perdutamente di lei e la incoraggiò a intraprendere la carriera musicale. Nonostante la loro storia d'amore durò solo due anni, David Bowie credette fortemente nel suo talento vocale. "È stato il primo a credere in me come artista", ha dichiarato Amanda in un'intervista a Vanity Fair.

Da allora, Amanda Lear è diventata un'icona nel mondo della musica. Ma, come tutti, anche lei è dovuta fare i conti con i problemi di salute.

Il delicato intervento al cuore

Nel gennaio 2022, Amanda ha deciso di condividere con i suoi fan un importante aggiornamento sulla sua salute. Ha rivelato di essersi sottoposta a un delicato intervento chirurgico al cuore, che si è concluso con successo. "Sono felice di averlo fatto! Il mio cuore è ora riparato e potrà continuare a amare ancora di più i miei fan", ha scritto Amanda nel post in cui ha annunciato l'operazione.

Nonostante l'intervento, Amanda Lear continua a essere una donna forte e determinata, pronta a affrontare qualsiasi sfida la vita le ponga davanti. La sua positività e il suo spirito allegro sono un esempio per tutti noi. Siamo felici di sapere che Amanda sta bene e che può continuare a regalarci momenti indimenticabili con la sua arte e la sua personalità unica.

La salute prima di tutto

Nonostante i suoi 84 anni, Amanda Lear continua a stupirci con la sua energia e la sua voglia di vivere. È un esempio di determinazione e di coraggio, affrontando gli ostacoli che la vita le pone davanti con un sorriso sulle labbra. Ora, con il suo cuore riparato, potrà continuare a regalare amore e gioia ai suoi fan. Ci auguriamo che Amanda possa continuare a godersi la vita e a portare il suo fascino unico nel mondo dello spettacolo per ancora molto tempo.

"La bellezza è solo un'illusione, ma ciò che conta davvero è la salute", questa frase di Audrey Hepburn risuona particolarmente vero nel caso di Amanda Lear. La sua recente esperienza ci ricorda che la salute è il bene più prezioso, anche per coloro che hanno fatto della loro immagine un'icona. Auguriamo a Amanda una pronta guarigione e continui successi nella sua carriera artistica.