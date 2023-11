Reazione a catena, Liorni svela il trio più forte di sempre: ecco qual è

Sei un fan di Reazione a Catena, il popolare quiz show di Rai Uno? Allora sei nel posto giusto! Marco Liorni, il conduttore del programma, ha deciso di condividere con noi i segreti dietro le quinte e rispondere a qualche accusa di favoritismo. Preparati a scoprire curiosità e retroscena di questo amato show!

La risposta di Liorni alle accuse di favoritismo

Prima di entrare nel cuore dell'intervista, Liorni ha voluto affrontare le accuse di favoritismo che alcuni spettatori hanno mosso contro il programma. Secondo queste voci, gli autori avrebbero favorito alcuni concorrenti durante la trasmissione. Ma Marco Liorni ha voluto mettere le cose in chiaro: le catene di parole sono tutte decise e consegnate al notaio prima dell'inizio del programma, quindi non c'è spazio per manipolazioni. Quindi, niente favoritismi o trucchi, solo gioco pulito!

I concorrenti che hanno colpito Liorni

Parlando di concorrenti, Liorni ha confessato che alcuni di loro l'hanno colpito in modo particolare. Non ha svelato i nomi, ma ha fatto intendere che questi concorrenti, oltre ad avere una cultura vastissima, avevano una personalità magnetica che li faceva brillare sullo schermo. Sembra che Reazione a Catena abbia avuto dei veri e propri protagonisti!

Un episodio inaspettato

Ma le sorprese non finiscono qui! Liorni ha raccontato un episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta: una squadra molto forte ha dovuto lasciare il programma perché i componenti avevano terminato le ferie e dovevano tornare al lavoro. Chi erano? Il mistero rimane, ma le voci parlano del trio dei Pinza e Fichi, partecipanti a Reazione a Catena nel 2022.

Curiosità e vita dietro le quinte

Durante i giorni di registrazione, i concorrenti sono ospitati in un hotel vicino agli studi e, incredibilmente, si sfidano in tornei di Reazione a Catena tra di loro. Evidentemente, la passione per il gioco è così grande da non limitarsi solo alla trasmissione televisiva.

Il futuro di Marco Liorni

Infine, Liorni ha accennato alla possibilità di un nuovo incarico televisivo: la conduzione del quiz show L'Eredità. Non ha confermato ufficialmente il suo passaggio a questo nuovo programma, ma ha lasciato intendere che sarebbe pronto ad accettare la sfida se la Rai glielo proponesse.

Insomma, Marco Liorni ci ha svelato tanti segreti e curiosità su Reazione a Catena. Fra accuse di favoritismo e storie dei concorrenti, sembra che il quiz show abbia ancora molto da offrire. Non ci resta che attendere per scoprire cosa riserverà il futuro per Marco Liorni e per il programma che ha conquistato il cuore degli italiani.