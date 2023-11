Ida Platano mette a nudo Ermes: la figuraccia di Uomini e Donne che non ti puoi perdere

Novità e colpi di scena nel dating show più amato dagli italiani, Uomini e Donne. Nella puntata del 28 novembre, la tronista Ida Platano ha acceso i riflettori su di sé, sorprendendo tutti. Ma non è tutto rose e fiori, una lite tra Ida e Roberta ha acceso l'atmosfera! Vediamo in dettaglio cosa è successo.

Uomini e Donne: Ida Platano la nuova tronista

La puntata inizia con un acceso battibecco tra Ida Platano e Roberta, sua vecchia avversaria. Ida ha etichettato Roberta come "il prezzemolo", poiché ha interferito nella relazione tra Marco Antonio ed Emanuela. Roberta, però, non si è fatta intimidire e ha risposto per le rime, mettendo in dubbio la solidità del rapporto tra Ida e Marco Antonio, nonostante conosca l'intimità tra i due.

Arrivano i corteggiatori per Ida Platano

Ecco una nuova sorpresa: Maria De Filippi introduce in studio quattro corteggiatori per Ida Platano: Mario, Francesco, Andrea ed Ermes. Quest'ultimo non è nuovo a Uomini e Donne, avendo già fatto parte del programma per corteggiare Roberta Di Padua.

Scintille tra Ida e Ermes: il commento di Tina Cipollari

Le scintille volano quando entra Ermes. Tina Cipollari non riesce a non commentare: "Peggio di così non ti poteva andare...". Ida, però, decide di dare una possibilità a tutti i corteggiatori.

Il verdetto di Ida Platano: chi resta e chi va via

Mario, 44 anni, napoletano e speaker radiofonico, sembrava avere tutte le carte in regola, ma Ida ha deciso di eliminarlo. Francesco, 28 anni, originario di Reggio Calabria, ha dichiarato che l'età non è un problema per lui, ma Ida ha deciso di escluderlo.

Andrea, 47 anni, vigile di Torino, sembrava avere una marcia in più, ma alla fine la sua storia non ha convinto Ida. Infine c'è Ermes, 37 anni, di Brescia. Con lui, Ida ha avuto un simpatico siparietto. Infatti, il fratello di Ermes è venuto nel suo salone di bellezza e ha confessato di volerla conoscere, tanto da voler venire in studio. Ida, con il suo solito spirito scherzoso, ha chiesto a entrambi se volessero conoscerla. Una domanda che ha messo in imbarazzo Ermes e ha fatto esclamare a Tina Cipollari: "Che figura!". Alla fine, però, Ida ha deciso di eliminare anche Ermis.

Un'esplosiva puntata di Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena e di momenti di tensione, ma non vediamo l'ora di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata!

Gelosia e tensioni a Uomini e Donne

La gelosia, quella "veleno che bevi sperando che l'altro muoia" come diceva William Shakespeare, è stata la protagonista dell'ultima puntata di Uomini e Donne. Ida Platano, la nuova tronista, è stata coinvolta in un siparietto imbarazzante con Ermes, uno dei corteggiatori. La reazione di Tina Cipollari non si è fatta attendere: "Che figura". Ma cosa spinge le persone a comportarsi in questo modo? Forse è solo la paura di perdere l'amore, di essere sostituiti da qualcun altro. Siamo davvero disposti a tutto pur di non perdere una persona? Una domanda che lascia il pubblico con il fiato sospeso.