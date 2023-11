I Ferragnez annunciano una grande decisione: "Lasciamo la vecchia casa dopo 5 anni e mezzo". Ecco il video che non potrai fare a meno di guardare!

Per Chiara Ferragni e Fedez è ormai giunto il momento di salutare l'appartamento che è stato la loro casa per ben 5 anni e mezzo. Un video emozionante, pieno di ricordi, è il loro addio a questo capitolo della loro vita.

Chiara Ferragni e Fedez, la coppia di influencer più amata d'Italia, hanno deciso di trasferirsi. L'appartamento che è stato il palcoscenico delle loro vite quotidiane per 5 anni e mezzo viene ora lasciato. Ma prima di chiudere definitivamente quella porta, Chiara ha voluto condividere un video commovente con i suoi follower, un video che ripercorre i momenti più intensi vissuti tra quelle mura.

Un video che ripercorre i momenti più belli

Nel filmato, pubblicato sui social, si possono rivivere i momenti più belli della vita famigliare dei Ferragnez. Dai primi passi e le prime parole di Leo, il loro primogenito, alle cene di Natale, dagli anniversari ai vestiti di Carnevale, ogni ricordo è lì, impresso per sempre. Non mancano i momenti più difficili, come il lockdown, durante il quale Chiara ha tenuto compagnia ai suoi follower attraverso i social. E, naturalmente, anche il Festival di Sanremo del 2021, durante il quale Fedez ha incantato il pubblico da casa.

I momenti più recenti

Nel video si possono vedere anche gli eventi più recenti, come l'arrivo di Vittoria, la seconda figlia della coppia, e l'arrivo di Paloma, la loro adorabile cagnolina. Insomma, un riassunto di cinque anni e mezzo di vita vissuta intensamente, seppur virtualmente, insieme a Chiara e Fedez.

Il trasloco è stato reso ancora più speciale dalla presenza dei follower, che hanno seguito passo dopo passo le fasi del trasloco attraverso le storie di Instagram di Chiara. E anche se lasciare l'appartamento è stato sicuramente un momento emozionante, la coppia sembra pronta ad affrontare questa nuova avventura nel nuovo appartamento, che si trova sempre a Milano, non lontano dal loro vecchio nido.

Il futuro dei Ferragnez

I Ferragnez continuano a far sognare i loro fan con la loro vita da favola. E chissà quali sorprese ci riserveranno nel futuro. Non resta che aspettare e continuare a seguirli sui social per non perdere neanche un dettaglio di questa storia d'amore moderna.

Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso con i loro follower un video emozionante che riassume i momenti più importanti vissuti nel loro appartamento. È stato un luogo speciale per loro, pieno di ricordi e di momenti felici, come la nascita dei loro figli e le feste di famiglia. Ora si sono trasferiti in una nuova casa, ma sicuramente porteranno con loro i ricordi di quei cinque anni e mezzo.

"La vita è fatta di momenti, non di attimi", diceva Paulo Coelho, e il video pubblicato da Chiara Ferragni sembra confermare questa verità. Quel piccolo appartamento di Milano è stato il palcoscenico di tanti momenti speciali, di gioie e di lacrime, di condivisione e di amore. Ora è il momento di voltare pagina e di iniziare una nuova avventura nella nuova casa, ma i ricordi di quegli anni resteranno per sempre nel cuore di Chiara, Fedez e dei loro fan.