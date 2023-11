Uomini e Donne, colpo di scena shock: Ida Platano annunciata come tronista, ma c'è un'imprevisto con Armando Incarnato

Chi avrebbe mai immaginato cosa avrebbe combinato Maria De Filippi nella nuova puntata di Uomini e Donne? Non mancano mai le sorprese nello show di Canale 5, e l'ultima è stata davvero inaspettata!

Il trono a Ida Platano

La nuova puntata di Uomini e Donne è andata in onda il 22 novembre e come sempre, Maria De Filippi non ha deluso le aspettative. Ha offerto il trono a Ida Platano, una parrucchiera di Brescia. Il suo ingresso in studio, con un outfit nero attillato, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ida ha espresso la sua gratitudine a Maria De Filippi per l'opportunità e ha subito dato un caloroso abbraccio a Gianni Sperti. Ma perché ha deciso di diventare tronista? Ida ha rivelato che la storia con Alessandro Vicinanza è finita, poiché lui ha deciso di interrompere la relazione perché non si sentiva più felice.

Tina Cipollari, a queste parole, ha reagito definendo Alessandro un disgraziato. Ma le sorprese non si fermano qui!

I corteggiatori di Ida

Maria De Filippi ha introdotto in studio diversi corteggiatori per un appuntamento al buio con Ida Platano. In studio sono entrati Mattia, Alessio, Salvatore e Andrea, tutti pronti a conquistare il cuore della nuova tronista.

Mattia si è presentato come un padre di una bambina di cinque anni, quasi 37 anni. Alessio è un personal trainer di 38 anni, single da qualche mese dopo una storia di un anno e mezzo. Anche Salvatore è un personal trainer di 38 anni. Andrea, infine, è un romano di 38 anni in cerca di un cambiamento nella sua vita.

Alla fine, Ida Platano ha scelto di ballare con Andrea, colpita dalla sua personalità e dalla sua energia. E ancora non è finita!

Il ritorno di Armando Incarnato

Armando Incarnato ha fatto il suo ritorno in studio creando subito scompiglio. Ha avuto un acceso litigio con Aurora Tropea e, in un colpo di scena, ha deciso di ballare con Ida Platano, lasciando tutti a bocca aperta.

Non vediamo l'ora di scoprire cosa succederà nella prossima puntata di Uomini e Donne! Ricordiamo, però, che tutte le informazioni riportate potrebbero essere solo voci e rumors, quindi vi invitiamo a verificare le fonti.

