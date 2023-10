Il Paradiso delle Signore anticipazioni: le cose si mettono malissimo per Vittorio, i suoi nemici hanno un asso nella manica

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della puntata di oggi non prevedono nulla di buono per Vittorio Conti, i cui nemici hanno un'arma segreta

Il Paradiso delle Signore è una soap opera che va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì a partire dalle 16 circa, subito dopo La Volta Buona, il talk show di Caterina Balivo. La storia è quella delle Veneri, commesse dell'atelier Paradiso e delle loro vicende sentimentali e lavorative. Non mancano in questo gioco delle parti tutti i 'superiori' e il loro desiderio di confermare o accrescere il proprio potere. Ma scopriamo cos'è successo ultimamente e cosa accadrà invece nella puntata di oggi.

Adelaide di Sant'Erasmo ha deciso di trasferirsi da Milano e dirigersi a Ginevra dalla sua Odile. Questo è stato il colpo di scena maggiore negli ultimi giorni. E non solo: ha deciso di lasciare anche l'ex barista Marcello, pur essendo ancora molto innamorata di lui. Nel frattempo, il Paradiso ha perso Vito come contabile, assumendo invece Matteo - il fratello del Barbieri. Infine, dal punto di vista lavorativo, i nemici restano sempre gli stessi, Tancredi e Umberto contro il Conti. Stavolta, proprio loro avrebbero un'arma in più per schiacciare Vittorio. Ma scopriamo di cosa si tratta nella puntata odierna de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore: Marcello va avanti senza Adelaide, Matteo alle prese con le Veneri e Vittorio contro Tancredi e Umberto

Come anticipato Adelaide è andata via da Milano per trasferirsi a Ginevra da Odile. Così, in base alle sue decisioni, la sua villa è spettata a Umberto e Flora, mentre Marcello ha perso la donna della propria esistenza subendo un duro colpo, dato che la Contessa ha deciso di chiudere con lui (pur amandolo ancora). In compenso, proprio al Barbieri sono state cedute le quote della Sant'Erasmo de Il Paradiso. Così, pur essendo scoraggiato, l'ex barista non può perdere tempo e inizia a rimboccarsi le maniche.

A rimboccarsi le maniche c'è anche Matteo, che - dal momento che Vito non è più contabile al Paradiso, inizia a svolgere questo lavoro al meglio, grazie alla benevolenza del Conti e alla buona parola messa per lui da Marcello. Nell'atelier, tuttavia, dovrà fare i conti con le Veneri, incuriosite dal nuovo arrivato e al tempo stesso 'guardinghe', in attesa di scoprire se possono fidarsi davvero di lui.

Infine, per Vittorio le cose si metteranno parecchio male, per via di una novità che arriverà alla Galleria Moda Milano. I nemici di Conti avranno un asso nella manica, ricevendo una proposta di collaborazione da un Console Giapponese. Proprio questo potrebbe danneggiare, anzi schiacciare completamente il proprietario de Il Paradiso. D'altro canto che il Sant'Erasmo non nutra sentimenti positivi nei suoi confronti non è cosa nuova.

