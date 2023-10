Antonella Clerici e la gaffe in diretta: "Queste so' tutte raccomandate!", gelo nello studio di È Sempre Mezzogiorno

Antonella Clerici pochi minuti fa è stata vittima di una vera e propria gaffe in diretta televisiva: ecco cos'è accaduto

Tutti i giorni a partire da mezzogiorno su Rai 1 va in onda il programma di Antonella Clerici: È Sempre Mezzogiorno. La trasmissione, che termina alle 13,30 per lasciare spazio al TG è articolata in questo modo: una serie di ospiti cucinano in studio alcune delle loro ricette più buone per svelarne i dettagli e i segreti più succulenti, non mancando di parlare anche delle proprie vite e degli aneddoti spesso legati proprio alla cucina. Oltre alla timoniera, il cast è composto da diversi chef e cuochi provenienti da qualsiasi parte d'Italia e pronti a mostrare antipasti, primi, secondi, contorni, dolci, rustici particolari e via discorrendo.

Insomma, se La Prova del Cuoco era una vera e propria sfida, È Sempre Mezzogiorno è più un salotto culinario in cui viene coinvolto anche il pubblico non amante dei fornelli. A tal proposito esistono vari giochi che Antonella Clerici fa con i telespettatori che le telefonano in diretta: i 5 indizi (quello in cui la presentatrice fornisce indizi di qualcosa in ambito culinario durante la puntata e chi chiama deve arrivare alla soluzione), la mucca Lola (indovinare dove si trova la canzone de la mucca Lola a partire da 5 barattoli coperti), la pentola o dispensa (se alcuni ingredienti citati servono o meno per una determinata ricetta), scrosta e vinci (il concorrente deve scrostare 6 pentole per trovare il logo della trasmissione) e il gioco del cassetto. Oltre a questi, esiste il cosiddetto 'bonsai'.

Antonella Clerici, la gaffe della concorrente a È Sempre Mezzogiorno la spiazza: ecco cos'è successo

Tra i giochi sopra indicati, esiste anche quello del bonsai: in esso un concorrente deve dire esattamente il numero delle foglie che avrebbe un bonsai all'interno dello studio. In diverse occasioni, al posto di quest'albero ne viene usato un altro, tipo un pino - ma il principio è praticamente identico. L'Albero Magico, ad ogni modo, afferma se la risposta è poi corretta o sbagliata. Insomma, sembrerebbe essere un 'game' semplice, eppure gli imprevisti possono sempre capitare.

Durante la puntata di oggi, ad esempio, una concorrente che ha chiamato per giocare, forse stanca di attendere al centralino per poter essere in onda ha detto delle frasi 'particolari', mentre Antonella Clerici le chiedeva semplicemente di presentarsi. "Avevano detto che ero la prima de questo e invece mo hanno passato un’altra. Queste so’ raccomandate…", ecco le parole che hanno spiazzato la conduttrice.

Antonella Clerici ha continuato a ripetere: "Pronto? Eh?", fino a quando l'altra non si è accorta della gaffe e il gioco non è ripreso normalmente con la conduttrice che ha messo una pezza all'imbarazzo e gelo venutosi a creare, con la solita maestria che la contraddistingue. Ma cosa significheranno le parole pronunciate dalla signora? Impossibile saperlo.

