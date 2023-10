Australia, "Qui ho fatto un lavoro ben pagato che in Italia non farei mai, vi spiego perché": testimonianza di TikToker

Australia, una TikToker racconta la propria esperienza di lavoro qui, svelando perché la professione svolta in questo Paese in Italia non la farebbe mai

L'Australia è un vasto e diversificato paese che offre molte opportunità di lavoro nei settori più disparati. La sua economia, basata su una serie di industrie chiave, ha contribuito a creare un mercato del lavoro variegato. I professionisti del settore sanitario, come medici, infermieri, fisioterapisti e farmacisti, sono molto richiesti in questo paese. Il sistema locale, infatti, offre opportunità di carriera in strutture pubbliche e private.

Eppure, anche il settore agricolo è una parte significativa dell'economia australiana. Sono richiesti agricoltori, veterinari, agronomi e lavoratori agricoli stagionali. Proprio in quest'ultima tipologia di lavoro si è cimentata una TikToker che ha raccontato la propria esperienza sui social, specificando i motivi per cui non potrebbe mai fare una professione del genere in Italia.

Australia, TikToker italiana testimonia: "Ti spiego che lavoro faccio qui, quanto guadagno e perché in Italia non lo farei"

La TikToker Ambra Luparello (@ambraluparello) racconta in un video che lavoro ha fatto in Australia, quanto veniva pagata e perché in Italia non potrebbe mai fare qualcosa del genere. Ecco le sue parole nel filmato: "Ti spiego cosa faccio qui, quanto guadagno e i motivi per cui in Italia non lo farei. Questo è stato il primo lavoro serio che ho fatto: le farm. Sono andata a potare i mirtilli. Le opzioni erano raccogliere o potare, quindi mi sono messa a potare. Il lavoro di per sé era molto fisico, infatti arrivavo a fine giornata con un male alle braccia, alle gambe, ai pollici, ovunque, però lo facevo volentieri perché comunque si cominciava presto, si finiva dopo circa 7 ore e mezza con due pause, una a metà mattina e la pausa pranzo di mezz'ora. La paga è di circa 30 dollari all'ora. Cominciavamo a lavorare alle 6 e mezza e alle 2 e mezza avevamo finito".

Se questo descrive bene il tipo di lavoro svolto e la paga, manca ancora la parte relativa al perché nel nostro Paese non lo farebbe mai: "Motivi per cui in Italia non lo farei: ovviamente il primo di tutti è la paga perché lo sappiamo benissimo tutti quanto vengono pagati questi tipi di lavori in Italia. Il secondo è che qui non c'è il 'fai un quarto d'ora in più, fai mezz'ora in più'. Se alle 2 e mezza finisci, alle 2 e mezza finisci, anche perché se fai 15 minuti in più te li segnano e te li pagano. Il terzo motivo è che il lavoro è molto chill, infatti non c'è nessuno che ti fa pressione e siamo abbastanza liberi di fare ognuno con i nostri tempi. Che ne pensi? Faresti mai questo lavoro in Australia?".

