Emilia-Romagna, "Basta con i soliti giardini delle zucche! Tra Ferrara e Ravenna ne esiste uno speciale": parola di TikToker

Emilia-Romagna, in zona Longastrino, tra la provincia di Ferrara e quella di Ravenna c'è un campo di zucche davvero speciale: ecco perché vale la pena visitarlo

L'autunno è una delle stagioni più affascinanti e caratteristiche dell'anno, con il suo spettacolo di colori caldi, temperature più fresche e la ricca varietà di prodotti agricoli che giungono a maturazione. Tra questi prodotti, la zucca si distingue come uno degli ingredienti principali e più iconici del momento, rappresentando un simbolo culinario di questa stagione. Essa è una verdura della famiglia delle cucurbitacee che si presta a una vasta gamma di preparazioni culinarie, dalle zuppe alle torte, dai risotti ai purè. La sua polpa dolce e cremosa è ampiamente apprezzata per il suo sapore avvolgente e nutriente, che è particolarmente gradito durante i giorni più freschi dell'autunno.

Oltre a essere un ingrediente versatile in cucina, la zucca è anche un simbolo di festività come Halloween. Molte persone intagliano zucche per creare lanterne spaventose o decorano le loro case con ghirlande di zucca durante il mese di ottobre. L'autunno è anche il periodo dell'anno in cui molte persone si recano nelle fattorie e nei campi di zucca per raccoglierne una varietà di forme, dimensioni e colori. Questa attività diventa una tradizione familiare, con l'obiettivo di trovare quella perfetta per decorare la casa o per preparare deliziosi piatti. Così, esistono tanti 'pumpkin patch' ossia campi di zucca, ma alcuni sono più speciali di altri.

Emilia-Romagna, TikToker testimonia: "Nessuno ti ha mai parlato dell'unico All you can zucca d'Italia? Ci penso io"

Il TikToker Gabdetails (@gabdetails) ha recentemente postato un video all'interno del quale si sofferma si un campo di zucca molto differente dai soliti ormai diffusi in tutta la nostra Penisola. "Nessuno ti ha detto dell'unico 'All you can zucca' d'Italia in Italia in cui si comprano le zucche a 20 centesimi!", così esordisce il content creator, salvo poi descrivere il tutto con attenzione e desiderio di mostrare la magnificenza del luogo ai follower.

"Ti ci porto io. Sì, perché basta con i pumpkin patch, prendi il tuo cesto e riempilo con centinaia di zucche, una diversa dall'altra. Ma quante sono? Che siano piatte, bianche, a stella, lunghe, mini, a forma di anguria e di pera, ce ne sono per tutti i gusti, anche giganti, ma ok, forse non è il caso. E se non ti ho già convinto, sappi che il prezzo non va a peso, ma a occhio ed il cassiere è un pigro gattone nero, che dolce!", queste le parole che accompagnano il filmato che sembra davvero essere testimonianza di un regno di zucche mai visto!

Il posto è la casa delle zucche a Longastrino, tra Ravenna e Ferrara in Emilia-Romagna. Lo conferma il TikToker sia nel video che nella didascalia sotto al post che recita: "Secondo te quanto ho speso per un cesto di 20 zucche? Si aprono le scommesse! La Casa delle Zucche d'Italia in Emilia-Romagna è un casolare in cui per tutto il mese di Ottobre, ogni giorno, dalle 9.00 alle 18.00 si vendono zucche ornamentali, da intagliare o da cucina a prezzi bassissimi. Le piccole zucche ornamentali partono da 20 centesimi l'una, i prezzi sono onestissimi! Riempi anche tu il cesto e tagga chi portare qua!". E voi? Ci siete mai stati?

LEGGI ANCHE: Antonino Spinalbese insieme alla piccola Luna Marì all'evento: quello che fa per lei scioglie il cuore